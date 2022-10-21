Агент Холанда: «Стоимость Эрлинга – один миллиард»

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента ответила на вопрос о том, сколько сейчас стоит форвард «Манчестер Сити»:

«Один миллиард. Если сложить его стоимость как футболиста, стоимость его имиджа, общий вклад спонсоров, то это наверняка будет один миллиард. Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда».

Ранее сообщалось о том, что в контракте Холанда прописана клаусула в размере 200 миллионов евро.