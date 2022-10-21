Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
Гвардиола не знал или обманывал?
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» есть клаусула в размере 200 миллионов евро.
Она начнет действовать с середины 2024 года.
Ранее сообщалось, что такая клаусула предусмотрена для «Реала», однако теперь выяснилось, что отступные в 200 миллионов доступны для всех клубов, включая представителей АПЛ.
Ди Марцио сообщил, что такие условия контракта были ключевыми для представителей Холанда при трансфере в «Манчестер Сити». Любопытно, что тренер команды Хосеп Гвардиола отрицал информацию о том, что в контракте Эрлинга вообще предусмотрена клаусула.
Норвежский игрок блестяще начал карьеру в новой команде. Нападающий забил 20 голов в 14-ти матчах.
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