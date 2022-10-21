Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
Англия
21 октября 2022, 18:32 |
999
1

Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов

Гвардиола не знал или обманывал?

21 октября 2022, 18:32 |
999
1
Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» есть клаусула в размере 200 миллионов евро.

Она начнет действовать с середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что такая клаусула предусмотрена для «Реала», однако теперь выяснилось, что отступные в 200 миллионов доступны для всех клубов, включая представителей АПЛ.

Ди Марцио сообщил, что такие условия контракта были ключевыми для представителей Холанда при трансфере в «Манчестер Сити». Любопытно, что тренер команды Хосеп Гвардиола отрицал информацию о том, что в контракте Эрлинга вообще предусмотрена клаусула.

Норвежский игрок блестяще начал карьеру в новой команде. Нападающий забил 20 голов в 14-ти матчах.

По теме:
Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко и его возвращении
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом
Футбол | 20 октября 2022, 23:59 0
Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом
Роберт уничтожил подлодку. Барселона переиграла Вильярреал с крупным счетом

Левандовски оформил дубль, еще один гол забил Ансу Фати

Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»
Футбол | 21 октября 2022, 19:40 0
Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»
Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»

Тибо рассчитывал на более высокое место в рейтинге

Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Футбол | 21.10.2022, 05:45
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»
Футбол | 21.10.2022, 14:50
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
Теннис | 21.10.2022, 17:21
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Ну не так уж и много, учитывая какая это машина
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
20.10.2022, 09:18 6
Бокс
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
19.10.2022, 17:44 2
Футбол
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
21.10.2022, 13:46 14
Биатлон
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
20.10.2022, 08:17 52
Футбол
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
21.10.2022, 07:32 1
MMA
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
20.10.2022, 20:13 4
Бокс
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
20.10.2022, 14:59 13
Футбол
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
20.10.2022, 13:30 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности