Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» есть клаусула в размере 200 миллионов евро.

Она начнет действовать с середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что такая клаусула предусмотрена для «Реала», однако теперь выяснилось, что отступные в 200 миллионов доступны для всех клубов, включая представителей АПЛ.

Ди Марцио сообщил, что такие условия контракта были ключевыми для представителей Холанда при трансфере в «Манчестер Сити». Любопытно, что тренер команды Хосеп Гвардиола отрицал информацию о том, что в контракте Эрлинга вообще предусмотрена клаусула.

Норвежский игрок блестяще начал карьеру в новой команде. Нападающий забил 20 голов в 14-ти матчах.