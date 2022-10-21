ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с защитником

«Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с основным защитником команды Габриэлом Магальяэсом. По информации СМИ, новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

Габриэл выступает за «Арсенал» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 13 матчах во всех турнирах.

Вчера «Арсенал» обыграл в Лиге Европы ПСВ и обеспечил себе выход в плей-офф.