Англия21 октября 2022, 20:54 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с защитником
Габриэл Магальяэс останется в клубе
21 октября 2022, 20:54 |
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«Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с основным защитником команды Габриэлом Магальяэсом. По информации СМИ, новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.
Габриэл выступает за «Арсенал» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 13 матчах во всех турнирах.
Вчера «Арсенал» обыграл в Лиге Европы ПСВ и обеспечил себе выход в плей-офф.
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