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Англия
21 октября 2022, 20:54 |
365
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с защитником

Габриэл Магальяэс останется в клубе

21 октября 2022, 20:54 |
365
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с защитником
ФК Арсенал

«Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с основным защитником команды Габриэлом Магальяэсом. По информации СМИ, новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

Габриэл выступает за «Арсенал» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 13 матчах во всех турнирах.

Вчера «Арсенал» обыграл в Лиге Европы ПСВ и обеспечил себе выход в плей-офф.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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