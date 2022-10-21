Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Трех центральных защитников Шахтеру маловато»

Украинский тренер Вячеслав Грозный в интервью Sport.ua оценил нынешний состав донецкого «Шахтера»:

«Даже при таком масштабном уходе футболистов «горняки» сохранили трех вратарей Пятова, Трубина и Шевченко, опорника Степаненко, защитников Матвиенко, Кривцова, Бондаря, Корниенко и Коноплю, а также Бондаренко, Судакова и Мудрика. Также вернулся из «Ганзы» Сикан. Хотя раньше по причине наличия легионеров очень высокого уровня у молодых ребят было мало игровой практики в «Шахтере». Можно привести в пример Зинченко и Малиновского. И это нормально. У многих больших клубов так бывает. Например, в «Челси» в свое время не закрепились в основе Де Брюйне и Салах, которые перешли в другие клубы.

Уже сейчас Мудрик, Бондаренко, Судаков, Сикан, Очеретько, Крыськив, Назарина, Петряк, Зубков, Михайличенко, Бондарь, Конопля, Корниенко возможность проявлять себя получили. Теперь только от них зависит их прогресс. Остается только при их таланте приложить огромный труд. Практически все являются игроками национальной или молодежной сборной Украины. Кадровый потенциал «Шахтера» очень высок. Это футболисты очень высокого уровня, которые способны решать очень серьезные задачи. Нужно посмотреть, какой был выбран вектор при комплектовании команды. А все достаточно логично. Быстрота во всех ее проявлениях, опыт игры на высоком уровне или прогрессирующий талант, привлечение в сборную, амбиции, характер. Эти все моменты учитывались. Вратарская позиция была полностью закрыта. Поэтому работа велась по позициям полевых футболистов.

Уверен, что интенсивно велся и сейчас ведется поиск еще одного центрального защитника высокого уровня. Трех центральных защитников Кривцова, Матвиенко и Бондаря маловато с учетом игры во всех турнирах. Да, есть способная молодежь Козик и Фарина, но им нужно время. С уходом Болбата в «Колос», а Исмаили – в «Лилль», в аренду из ПАОКа был приглашен бразильский правый защитник Лукас Тейлор, который играл за «Днепр-1». Они вместе с Коноплей закроют этот фланг. Также отмечу приход из «Андерлехта» в аренду Богдана Михайличенко, который вместе с Корниенко будет активничать слева. То есть, фактически, фланги закрыты».