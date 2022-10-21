Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Трех центральных защитников Шахтеру маловато»
Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 19:28 |
322
1

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Трех центральных защитников Шахтеру маловато»

Известный тренер – о комплектации состава «Горняков»

21 октября 2022, 19:28 |
322
1
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Трех центральных защитников Шахтеру маловато»
ФК Динамо. Вячеслав Грозный

Украинский тренер Вячеслав Грозный в интервью Sport.ua оценил нынешний состав донецкого «Шахтера»:

«Даже при таком масштабном уходе футболистов «горняки» сохранили трех вратарей Пятова, Трубина и Шевченко, опорника Степаненко, защитников Матвиенко, Кривцова, Бондаря, Корниенко и Коноплю, а также Бондаренко, Судакова и Мудрика. Также вернулся из «Ганзы» Сикан. Хотя раньше по причине наличия легионеров очень высокого уровня у молодых ребят было мало игровой практики в «Шахтере». Можно привести в пример Зинченко и Малиновского. И это нормально. У многих больших клубов так бывает. Например, в «Челси» в свое время не закрепились в основе Де Брюйне и Салах, которые перешли в другие клубы.

Уже сейчас Мудрик, Бондаренко, Судаков, Сикан, Очеретько, Крыськив, Назарина, Петряк, Зубков, Михайличенко, Бондарь, Конопля, Корниенко возможность проявлять себя получили. Теперь только от них зависит их прогресс. Остается только при их таланте приложить огромный труд. Практически все являются игроками национальной или молодежной сборной Украины. Кадровый потенциал «Шахтера» очень высок. Это футболисты очень высокого уровня, которые способны решать очень серьезные задачи. Нужно посмотреть, какой был выбран вектор при комплектовании команды. А все достаточно логично. Быстрота во всех ее проявлениях, опыт игры на высоком уровне или прогрессирующий талант, привлечение в сборную, амбиции, характер. Эти все моменты учитывались. Вратарская позиция была полностью закрыта. Поэтому работа велась по позициям полевых футболистов.

Уверен, что интенсивно велся и сейчас ведется поиск еще одного центрального защитника высокого уровня. Трех центральных защитников Кривцова, Матвиенко и Бондаря маловато с учетом игры во всех турнирах. Да, есть способная молодежь Козик и Фарина, но им нужно время. С уходом Болбата в «Колос», а Исмаили – в «Лилль», в аренду из ПАОКа был приглашен бразильский правый защитник Лукас Тейлор, который играл за «Днепр-1». Они вместе с Коноплей закроют этот фланг. Также отмечу приход из «Андерлехта» в аренду Богдана Михайличенко, который вместе с Корниенко будет активничать слева. То есть, фактически, фланги закрыты».

По теме:
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Футболисты Динамо играют на приличном уровне»
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Для Кучера это огромнейший бесценный опыт»
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»
Вячеслав Грозный Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Футбол | 21 октября 2022, 05:45 0
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал

Главные новости за 20 октября на Sport.ua

ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
MMA | 21 октября 2022, 07:32 1
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике

Украинская спортсменка похвасталась шикарной растяжкой

Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Футбол | 20.10.2022, 20:50
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
Футбол | 21.10.2022, 18:32
Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Футбол | 21.10.2022, 17:49
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dreifus
С такой стратегией переносов отсутствие второго запасного ЦЗ думаю никак не скажется.
В самом крайнем случае туда пойдет Степаненко.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
21.10.2022, 06:30 37
Футбол
Новая атака с территории беларуси. Генштаб заявил про риск вторжения
Новая атака с территории беларуси. Генштаб заявил про риск вторжения
20.10.2022, 17:17
Война
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
20.10.2022, 18:00 12
Футбол
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
20.10.2022, 20:13 4
Бокс
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
20.10.2022, 13:30 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
20.10.2022, 20:11 17
Футбол
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
20.10.2022, 21:35 1
Футзал
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
21.10.2022, 13:46 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности