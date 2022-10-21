Англия21 октября 2022, 17:38 |
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ВИДЕО. «Поттер знает обо мне больше». ТЕН ХАГ – о матче против Челси
Тренер «Манчестер Юнайтед» – центральном матче тура АПЛ
21 октября 2022, 17:38 |
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Завтра, 22 октября «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 13-го тура АПЛ сыграет против «Челси». Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага перед матчем:
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