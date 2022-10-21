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  4. ВИДЕО. «Поттер знает обо мне больше». ТЕН ХАГ – о матче против Челси
Англия
21 октября 2022, 17:38 |
69
0

ВИДЕО. «Поттер знает обо мне больше». ТЕН ХАГ – о матче против Челси

Тренер «Манчестер Юнайтед» – центральном матче тура АПЛ

21 октября 2022, 17:38 |
69
0
ВИДЕО. «Поттер знает обо мне больше». ТЕН ХАГ – о матче против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Завтра, 22 октября «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 13-го тура АПЛ сыграет против «Челси». Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага перед матчем:

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Источник Sport.ua
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