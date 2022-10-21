В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью».

Поединок пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Реал Мадрид» – «Севилья». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Севилья» покажет видеосервис MEGOGO.