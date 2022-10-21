Испания21 октября 2022, 12:45 | Обновлено 21 октября 2022, 12:50
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Севилья
Поединок состоится в субботу, 22 октября
21 октября 2022, 12:45 | Обновлено 21 октября 2022, 12:50
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В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью».
Поединок пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал Мадрид» – «Севилья». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Севилья» покажет видеосервис MEGOGO.
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