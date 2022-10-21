СИДОРЧУК: «Для них нормально действовать против общих правил – убивать»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился с подписчиками в Инстаграм фотографией, которую он сделал возле Арки Свободы украинского народа в Киеве, и дал ей комментарий.

«Дружба завершается там, где один человек переходит границы свободы другого. Это фото сделал еще летом, но тогда не знал, что 14 мая эта арка сменила название. Многие киевляне его знали, как «арку дружбы народов». У некоторых людей очень больное понимание слова «дружба».

Для них нормально действовать против общих правил. Переходить границы. Убивать людей. Поэтому с 14 мая 2022 года у этой скульптуры новое название – «Арка Свободы украинского народа» .

P.S. Кто не понимает слово «дружба», тот точно не поймет и слова «свобода». Для таких людей это просто арка с загадочным названием», – написал Сидорчук.

Ранее Сергей Сидорчук дал оценку обстрелам родного Запорожья армией рашистов.