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Украина
06 октября 2022, 12:58 | Обновлено 06 октября 2022, 13:01
642
1

Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»

Капитан «Динамо» – о ночном обстреле Запорожья

06 октября 2022, 12:58 | Обновлено 06 октября 2022, 13:01
642
1
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук у себя в Инстаграме прокомментировал обстрелы его родного города, Запорожья:

«Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь меленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.

Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все.

Супергерои есть. Это наши ВСУ.

И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня.

И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?

Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, сердце болит».

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Сергей Сидорчук Динамо Киев российско-украинская война фото
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Комментарии 1
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Gregory Dnipro
Сидору хоть сообщили что он так красиво и трогательно может высказываться ? а то как лайв интервью так бээ-мэээ , а как в твитере так прям Кант с Цицероном реинкарнировались в нем ! 
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