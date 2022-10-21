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WTA
21 октября 2022, 08:25 |
343
0

Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Гвадалахаре

В борьбе за трофей осталось три американки

21 октября 2022, 08:25 |
343
0
Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

По итогам сыгранных встреч определились еще две участницы Итогового турнира.

В борьбе за последнюю путевку остались Мария Саккари и Вероника Кудерметова. Они разыграют ее в очном противостоянии в матче 1/4 финала.

Гвадалахара. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Мэдисон Киз [13] – 6:4, 6:7(4), 6:1
Кори Гауфф [5] – Мартина Тревизан – 6:0, 6:3

Джессика Пегула [3] – Бьянка Андрееску [SR] – 6:4, 6:4
Слоан Стивенс – Каролин Гарсия [6] – 7:6(6), 7:5

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Алена Остапенко [12] – 6:4, 6:4
Мария Саккари [4] – Даниэль Коллинс [14] – 5:7, 6:3, 6:3

Анна Калинская – Дарья Касаткина [7] – 6:2, 2:6, 6:3
Мария Боузкова – Людмила Самсонова – 0:6, 7:5, 6:3

Гвадалахара. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Кори Гауфф [5]
Джессика Пегула [3] – Слоан Стивенс

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Мария Саккари [4]
Анна Калинская – Мария Боузкова

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Виктория Азаренко Итоговый турнир WTA Слоан Стивенс Джессика Пегула Вероника Кудерметова Мэдисон Киз Каролин Гарсия Дарья Касаткина Мария Саккари Анна Калинская Бьянка Андрееску Мартина Тревизан Кори Гауфф Даниэль Коллинс Мария Боузкова Людмила Самсонова Алена Остапенко WTA Гвадалахара
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Источник Sport.ua
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