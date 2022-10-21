Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Гвадалахаре

Состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

По итогам сыгранных встреч определились еще две участницы Итогового турнира.

В борьбе за последнюю путевку остались Мария Саккари и Вероника Кудерметова. Они разыграют ее в очном противостоянии в матче 1/4 финала.

Гвадалахара. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Мэдисон Киз [13] – 6:4, 6:7(4), 6:1

Кори Гауфф [5] – Мартина Тревизан – 6:0, 6:3

Джессика Пегула [3] – Бьянка Андрееску [SR] – 6:4, 6:4

Слоан Стивенс – Каролин Гарсия [6] – 7:6(6), 7:5

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Алена Остапенко [12] – 6:4, 6:4

Мария Саккари [4] – Даниэль Коллинс [14] – 5:7, 6:3, 6:3

Анна Калинская – Дарья Касаткина [7] – 6:2, 2:6, 6:3

Мария Боузкова – Людмила Самсонова – 0:6, 7:5, 6:3

Гвадалахара. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Кори Гауфф [5]

Джессика Пегула [3] – Слоан Стивенс

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Мария Саккари [4]

Анна Калинская – Мария Боузкова