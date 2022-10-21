Определились 7 из 8 участниц Итогового турнира WTA

По итогам матчей третьего круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре определились еще две участницы Итогового турнире WTA.

Это Дарья Касаткина и Арина Соболенко, которые уже завершили борьбу за трофей в Мексике. Их потенциальные конкурентки Алена Остапенко, Даниэль Коллинс и Мэдисон Киз также выбыли из соревнований, имея при этому меньше очков в Чемпионской гонке.

В борьбе за последнюю путевку остались всего две теннисистки: Вероника Кудерметова и Мария Саккари. Они разыграют ее в очном матче на стадии 1/4 финала.

Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).