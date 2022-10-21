Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определились 7 из 8 участниц Итогового турнира WTA
WTA
21 октября 2022, 08:11 |
568
0

Определились 7 из 8 участниц Итогового турнира WTA

В борьбе за последнюю путевку осталось две теннисистки

21 октября 2022, 08:11 |
568
0
Определились 7 из 8 участниц Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матчей третьего круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре определились еще две участницы Итогового турнире WTA.

Это Дарья Касаткина и Арина Соболенко, которые уже завершили борьбу за трофей в Мексике. Их потенциальные конкурентки Алена Остапенко, Даниэль Коллинс и Мэдисон Киз также выбыли из соревнований, имея при этому меньше очков в Чемпионской гонке.

В борьбе за последнюю путевку остались всего две теннисистки: Вероника Кудерметова и Мария Саккари. Они разыграют ее в очном матче на стадии 1/4 финала.

Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

По теме:
Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Гвадалахаре
Определились участницы 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре
Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Итоговый турнир WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Футбол | 20 октября 2022, 14:59 13
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин

Артем старается, но нет фарта

ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
MMA | 21 октября 2022, 07:32 1
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике

Украинская спортсменка похвасталась шикарной растяжкой

Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Футбол | 21.10.2022, 05:45
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Футбол | 20.10.2022, 12:36
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США
Теннис | 21.10.2022, 07:20
Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США
Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.10.2022, 07:00
Биатлон
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
Назревает большой скандал. Сезон в Ла Лиге могут приостановить
20.10.2022, 18:00 9
Футбол
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
20.10.2022, 13:53 1
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
20.10.2022, 09:18 6
Бокс
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
20.10.2022, 13:30 12
Футбол
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
21.10.2022, 06:30 29
Футбол
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
19.10.2022, 17:44 1
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
19.10.2022, 18:06
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности