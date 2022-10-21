Скорук временно будет играть домашние матчи в Умани

Томаковский «Скорук» принял решение временно изменить стадион для домашних игр.

Из-за участившихся ракетных ударов армией рф по инфраструктуре Украины, «Скорук» будет играть домашние матч Первой лиги в Умани на Центральном стадионе.

Базироваться на новом месте «Скорук» будет до стабилизации ситуации в регионе.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Скорук» занимает 7-е место.