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Украина. Первая лига
21 октября 2022, 02:00 | Обновлено 21 октября 2022, 04:47
14
0

Скорук временно будет играть домашние матчи в Умани

Решение принято из-за массированных обстрелов Украины

21 октября 2022, 02:00 | Обновлено 21 октября 2022, 04:47
14
0
Скорук временно будет играть домашние матчи в Умани
ФК Скорук

Томаковский «Скорук» принял решение временно изменить стадион для домашних игр.

Из-за участившихся ракетных ударов армией рф по инфраструктуре Украины, «Скорук» будет играть домашние матч Первой лиги в Умани на Центральном стадионе.

Базироваться на новом месте «Скорук» будет до стабилизации ситуации в регионе.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Скорук» занимает 7-е место.

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Источник Sportarena
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