Украина. Первая лига21 октября 2022, 02:00 | Обновлено 21 октября 2022, 04:47
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Скорук временно будет играть домашние матчи в Умани
Решение принято из-за массированных обстрелов Украины
21 октября 2022, 02:00 | Обновлено 21 октября 2022, 04:47
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Томаковский «Скорук» принял решение временно изменить стадион для домашних игр.
Из-за участившихся ракетных ударов армией рф по инфраструктуре Украины, «Скорук» будет играть домашние матч Первой лиги в Умани на Центральном стадионе.
Базироваться на новом месте «Скорук» будет до стабилизации ситуации в регионе.
В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Скорук» занимает 7-е место.
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