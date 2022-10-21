Месси – лучший игрок Лиги 1 в сентябре

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси назван лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября.

В голосовании, которое проводит Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP), аргентинец, набрав 58% голосов, опередил нападающего «Лорьяна» Данго Уаттара и форварда «Лиллья» Джонатана Дэвида.

В сентябре Месси провел три матча в Лиге 1, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

В этом сезоне 35-летний Месси сыграл в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 ассистами.

Напомним, ранее Месси назвал фаворитов ЧМ-2022.