Месси – лучший игрок Лиги 1 в сентябре
В прошлом месяце Лионель забил 1 гол и сделал 3 ассиста
Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси назван лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября.
В голосовании, которое проводит Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP), аргентинец, набрав 58% голосов, опередил нападающего «Лорьяна» Данго Уаттара и форварда «Лиллья» Джонатана Дэвида.
В сентябре Месси провел три матча в Лиге 1, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
В этом сезоне 35-летний Месси сыграл в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 ассистами.
Напомним, ранее Месси назвал фаворитов ЧМ-2022.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб ранее мало что делал, чтобы популяризовать на рынке украинских футболистов…
Главные новости за 20 октября на Sport.ua