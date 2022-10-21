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Франция
21 октября 2022, 04:21 | Обновлено 21 октября 2022, 04:30
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0

Месси – лучший игрок Лиги 1 в сентябре

В прошлом месяце Лионель забил 1 гол и сделал 3 ассиста

21 октября 2022, 04:21 | Обновлено 21 октября 2022, 04:30
32
0
Месси – лучший игрок Лиги 1 в сентябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси назван лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября.

В голосовании, которое проводит Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP), аргентинец, набрав 58% голосов, опередил нападающего «Лорьяна» Данго Уаттара и форварда «Лиллья» Джонатана Дэвида.

В сентябре Месси провел три матча в Лиге 1, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

В этом сезоне 35-летний Месси сыграл в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 ассистами.

Напомним, ранее Месси назвал фаворитов ЧМ-2022.

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Источник Sport.ua
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