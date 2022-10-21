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Испания
21 октября 2022, 03:03 | Обновлено 21 октября 2022, 03:15
16
0

ХАВИ: «Команда показала свое лицо»

Наставник «Барселоны» – о разгромной победе над «Вильярреалом»

21 октября 2022, 03:03 | Обновлено 21 октября 2022, 03:15
16
0
ХАВИ: «Команда показала свое лицо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.

«Я думаю, что мы провели отличную игру. Настала наша очередь – мы должны были реагировать. От нас ожидали многого, и сегодня, я думаю, команда показала свое лицо. Она продемонстрировала характер, интенсивность, эффективность, хорошую защиту и, прежде всего, атаку. Мы забили три гола в ворота команды, которая пропускает меньше всех в чемпионате.

Изменений не отметить. В воскресенье тоже будут изменения. Я понимаю, что у игроков есть усталость, а нам нужна интенсивность, ритм, для которых каждый футболист на поле должен быть готов на 100%» - сказал Хави.

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Источник Marca
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