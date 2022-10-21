Где востребованы ветераны? Самые возрастные тренеры топ-лиг Европы и УПЛ

Работа футбольного тренера только с дивана видится простой и красочной – много подчиненных, есть возможность для принятия ключевых решений и реализации творческих задумок, плюс на высоком уровне еще и платят столько, что даже осознать сложно. На самом деле, этот труд ежедневно требует колоссальной отдачи и готовности сиюминутно ответить за неудачи.

Во многом из-за различных трудностей с каждым годом в мировом футболе на топ-уровне остается все меньше и меньше возрастных наставников. Руководство клубов предпочитает делать ставку пусть на менее опытных, буквально еще вчера игравших рядом со своими нынешними подопечными, наставников, которые быстрее «схватывают» все новомодные тенденции и веяния и готовы воплощать их в жизнь.

Даже авторитетный коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола однажды признался журналистам, что не имеет цели работать в профессиональном футболе до 70 лет. Испанец заявил, что «слишком любит гольф», очевидно, намекнув на желание спокойно и размеренно провести пенсию.

Надо сказать, что в топ-лигах Европы на сегодняшний день нет ни одного специалиста, который бы достиг или перевалил за 70-летний возрастной рубеж. Кто из наставников является самым возрастным в каждом из этих чемпионатов? Давайте выяснять…

АПЛ – Дэвид МОЙЕС

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 59 лет

Гражданство: Шотландия

Команда: Вест Хэм

Дэвид Мойес настолько давно находится на виду, что сразу и не верится – ему еще нет даже и шестидесяти! Тренерскую карьеру шотландец начинал в 1998 году в Престоне, откуда через четыре сезона перебрался в Эвертон. Именно руководя «ирисками», Мойесу удалось создать имидж толкового специалиста, имеющего свои взгляды на футбол и способного добиваться поставленных целей. Неслучайно, что в 2013 году, когда пост главного тренера Манчестер Юнайтед решил покинуть легендарный Алекс Фергюсон, занять вакантную должность было предложено именно Мойесу.

Увы, но с МЮ Дэвиду не удалось пробиться на вершину мировой славы. Спустя год шотландец покинул Олд Траффорд, после чего работает с менее амбициозными командами, но исключительно в топ-лигах: в Испании – с Реал Сосьедадом, а в Англии – с Сандерлендом и Вест Хэмом. С «молотобойцами» у шотландца имеется действующий контракт со сроком до конца сезона-2023/24. Неудивительно, что работая в основном с клубами «второго эшелона», высшим достижением и единственным трофеем в многолетней карьере Мойеса остается Суперкубок Англии, выигранный с Манчестер Юнайтед еще летом 2013 года.

Ла Лига – Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 69 лет

Гражданство: Чили

Команда: Бетис

Чилиец Мануэль Пеллегрини в качестве футболиста всю карьеру провел на родине в рядах Универсидад де Чили, где в 1988 году и начал новый для себя путь – тренерскую работу. Первые десять лет Пеллегрини возглавлял исключительно чилийские коллективы, с которыми добился определенных, но не слишком громких успехов. Затем его позвали в эквадорский ЛДУ Кито, где он с ходу стал чемпионом, и отправился покорять Аргентину – в Сан-Лоренсо и Ривер Плейт.

Выиграв два чемпионских титула в аргентинском футболе, Пеллегрини покинул страну и около полугода оставался без работы, после чего получил приглашение из Европы. В способности чилийца поверило руководство Вильярреала, где Мануэль за пять лет существенно «прокачал» не только команду, но и свой собственный авторитет. Да так, что получил приглашение возглавить мадридский Реал, где провел всего сезон, причем неудачный. После провала с «бланкос» Пеллегрини подался в Малагу, а через три года снова получил возможность попробовать себя на топ-уровне – в Манчестер Сити. За три сезона работы с «горожанами» Мануэль отметился завоеванием одного чемпионства и выигрышем двух Кубков лиги в Англии.

В 2016 году уехал за «длинным юанем» в Китай, а через два года вернулся в Англию, где чуть больше года проработал с Вест Хэмом. В конце декабря 2019-го сотрудничество чилийца с «молотобойцами» прекратилось, а летом 2020-го Пеллегрини вернулся в Испанию, приняв приглашение Бетиса. С командой из Севильи возрастной южноамериканский наставник в минувшем сезоне выиграл Кубок Испании, одолев в решающем поединке при помощи серии послематчевых пенальти Валенсию.

Нынешний контракт Пеллегрини с Бетисом рассчитан до 30 июня 2025 года. В этот момент чилийцу будет уже почти 72 года.

Серия А – Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 64 года

Гражданство: Италия

Команда: Аталанта

В бытность футболистом Гасперини основную часть карьеры провел в достаточно скромных Палермо и Пескаре. А вот тренерскую карьеру Джан Пьеро начинал в Ювентусе – что правда, в качестве наставника молодежных команд «старой синьоры». После девяти лет работы с юниорами Гасперини получил возможность наконец-то выйти на уровень первых команд. Опыт с Кротоне позволил наставнику впоследствии возглавить Дженоа, а оттуда перейти в Интер, хотя с «нерадзурри» сотрудничество у специалиста получилось очень быстротечным.

После неудачи на топ-уровне Гасперини возглавил Палермо, затем вновь поработал с Дженоа, а с лета 2016 года является наставником Аталанты. Не сумев закрепиться на вершине, Джан Пьеро решил взобраться туда самостоятельно вместе с новой командой. Благодаря амбициозности наставника, которая наслоилась на профессиональное видение ситуации со стороны руководства, клуб из Бергамо за последние шесть лет достиг существенного прогресса, превратившись одну из сильнейших команд Серии А. В частности, с Гасперини Аталанта трижды становилась бронзовым призером чемпионата, а также дважды выходила в финал Кубка Италии. Самого Джан Пьеро дважды признавали тренером года в Серии А, и это несмотря на то, что никаких трофеев с Аталантой он пока еще так и не завоевал.

Что касается контрактных обязательств, то нынешнее трудовое соглашение у наставника с Аталантой рассчитано до лета 2024 года.

Бундеслига – Кристиан ШТРАЙХ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 57 лет

Гражданство: Германия

Команда: Фрайбург

Кристиана Штрайха, должно быть, прекрасно знают все преданные поклонники немецкой Бундеслиги. Этот специалист, который закончил играть еще в 1994 году, с 1995-го работает в структуре Фрайбурга. Сперва Штрайх длительное время тренировал юношей клуба, а в 2007-м принял предложение войти в штаб Робина Дутта в первой команде. Спустя четыре с половиной года, в конце 2011-го, Кристиан был утвержден главным тренером Фрайбурга, и все последние успехи этой команды неизменно связаны с фигурой Штрайха.

Примечательно, что руководство Фрайбурга настолько доверяет и уважает Штрайха, что не стало отправлять того в отставку даже после вылета из Бундеслиги, случившегося по итогам сезона-2014/15. За это специалист мгновенно отблагодарил работодателей – взяв первое место во второй Бундеслиге, и с ходу вернувшись в элиту. После той осечки Фрайбург почти всегда успешен, как для своего уровня и возможностей. В частности, в последние шесть лет команда финишировала на 7-м, 15-м, 13-м, 8-м, 10-м и 6-м местах. Более того, в текущем сезоне подопечные Штрайха не только крайне успешны в поединках Бундеслиги, но еще и отлично показывают себя на групповой стадии Лиги Европы, а потому за ближайшее будущее опытного специалиста вряд ли стоит волноваться. Хотя контракт с ним у клуба действует лишь до лета 2023-го, и пока не был продлен, но учитывая многолетнюю взаимную лояльность сторон друг к другу, вряд ли этот момент окажется проблемным для пролонгации сотрудничества.

Лига 1 – Люсьен ФАВР

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 64 года

Гражданство: Швейцария

Команда: Ницца

Практически всю свою карьеру в качестве футболиста Люсьен Фавр провел в родной Швейцарии, лишь на сезон отлучившись в ряды французской Тулузы. В 1991 году Фавр свернул на тренерский путь, и длительное время «варился» в родном чемпионате, где в итоге дошел до возможность возглавить Цюрих. С этим коллективом Люсьен дважды выиграл чемпионат Швейцарии, и один раз – Кубок страны. Это позволило наставнику пойти на повышение – его позвала берлинская Герта, где он провел очень добротный второй сезон, а затем коллектив попал в кризис, а швейцарский тренер был отправлен в отставку.

В феврале 2011 года Фавр снова получил приглашение от немецкой команды – Боруссии из Менхенгладбаха. Там он также отлично себя проявил, в том числе выиграв бронзу Бундеслиги по итогам сезона-2014/15. Но неудачное начало следующего чемпионата заставило Люсьена подать в отставку, которая была принята. Через год Фавр решил перебраться во французскую Лигу 1, отметившись двухлетним сотрудничеством с Ниццей, которое было прервано поступившим предложением от дортмундской Боруссии. С «черно-желтыми» Фавр в 2019 году выиграл Суперкубок Германии, но в декабре 2020-го был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Летом нынешнего года Фавра снова позвала к себе Ницца. Специалист ответил согласием, но пока качество выступлений его команды вызывает у его сторонников определенные сомнения, а у недругов – сплошную критику. По этой причине в СМИ уже попадали слухи о возможном увольнении швейцарца и прихода на освободившееся место Маурисио Почеттино. Но слухи есть слухи, а у Фавра все еще есть возможности исправить ситуацию, и закрепиться в Ницце надолго.

УПЛ – Мирча ЛУЧЕСКУ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 77 лет

Гражданство: Румыния

Команда: Динамо

Главным корифеем украинской Премьер-лиги ныне является 77-летний румынский наставник Динамо Мирча Луческу, который остался у руля киевской команды даже после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. До Украины этот специалист успел поработать тренером различных команд из Румынии, Италии, Турции, а наиболее значимыми коллективами являлись миланский Интер, а также стамбульские Галатасарай и Бешикташ. С последними двумя командами Луческу выигрывал чемпионат Турции, а с Галатасараем – еще и Суперкубок УЕФА в 2000 году.

В 2004-м Мирчу пригласил Шахтер, из которого румынский специалист при грамотной организации работы селекции и менеджмента клуба сделал не только гранда украинского, но и одну из сильнейших команд Европы. В частности, в 2009 году «горняки» выиграли Кубок УЕФА, а через два года сыграли в четвертьфинале Лиги чемпионов. После начала войны на Донбассе результаты Шахтера пошли вниз, и в 2016-м дончане объявили о прекращении сотрудничества с румынским тренером. Впоследствии тот принял решение возглавить сомнительный футбольный проект, напичканный нефтедолларами, а после успел не очень удачно поработать со сборной Турции, пока летом 2020-го вновь вернулся в Украину, но уже для работы с принципиальным оппонентом Шахтера – киевским Динамо.

«Бело-синих» Мирча в первый же сезон привел к чемпионству в УПЛ, а второй розыгрыш чемпионата не был доигран из-за войны… Ныне Луческу уже 77 лет, и пока он, похоже, заканчивать не собирается. По крайней мере, румын подписал контракт с Динамо до лета 2024 года, и планирует его отработать до конца. На тот момент ему уже будет почти 80!..