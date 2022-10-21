Уроженец Черкасс вывел Сампдорию в 1/8 финала Кубка Италии

20 октября состоялись заключительные матчи 1/16 финала Кубка Италии.

Уроженец Черкасс вывел «Сампдорию» в 1/8 финала. Итальянский вратарь украинского происхождения Никита Контини-Барановский выиграл серию пенальти в матче против «Асколи» (2:2 пен. 9:8).

8 топ-клубов Серии A вступят в борьбу со следующей стадии. Определены все пары 1/8 финала.

Кубок Италии

1/16 финала

18 октября

Дженоа – СПАЛ – 1:0

– СПАЛ – 1:0 Торино – Читтаделла – 4:0

19 октября

Специя – Брешия – 3:1

– Брешия – 3:1 Парма – Бари – 1:0

– Бари – 1:0 Удинезе – Монца – 2:3

20 октября

Кремонезе – Модена – 4:2 (д.в.)

– Модена – 4:2 (д.в.) Сампдория – Асколи – 2:2 (пен. 9:8)

– Асколи – 2:2 (пен. 9:8) Болонья – Кальяри – 1:0

Пары 1/8 финала

10–19 января 2023 года

Интер – Парма

Аталанта – Специя

Лацио – Болонья

Ювентус – Монца

Наполи – Кремонезе

Рома – Дженоа

Фиорентина – Сампдория

Милан – Торино

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