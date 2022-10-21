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Италия
21 октября 2022, 00:45 | Обновлено 21 октября 2022, 01:13
279
0

Уроженец Черкасс вывел Сампдорию в 1/8 финала Кубка Италии

Кипер украинского происхождения Никита Контини-Барановский выиграл серию пенальти

21 октября 2022, 00:45 | Обновлено 21 октября 2022, 01:13
279
0
Уроженец Черкасс вывел Сампдорию в 1/8 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Контини-Барановский

20 октября состоялись заключительные матчи 1/16 финала Кубка Италии.

Уроженец Черкасс вывел «Сампдорию» в 1/8 финала. Итальянский вратарь украинского происхождения Никита Контини-Барановский выиграл серию пенальти в матче против «Асколи» (2:2 пен. 9:8).

8 топ-клубов Серии A вступят в борьбу со следующей стадии. Определены все пары 1/8 финала.

Кубок Италии

1/16 финала

18 октября

  • Дженоа – СПАЛ – 1:0
  • Торино – Читтаделла – 4:0

19 октября

  • Специя – Брешия – 3:1
  • Парма – Бари – 1:0
  • Удинезе – Монца – 2:3

20 октября

  • Кремонезе – Модена – 4:2 (д.в.)
  • Сампдория – Асколи – 2:2 (пен. 9:8)
  • Болонья – Кальяри – 1:0

Пары 1/8 финала

10–19 января 2023 года

  • Интер – Парма
  • Аталанта – Специя
  • Лацио – Болонья
  • Ювентус – Монца
  • Наполи – Кремонезе
  • Рома – Дженоа
  • Фиорентина – Сампдория
  • Милан – Торино

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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