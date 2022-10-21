Италия21 октября 2022, 00:45 | Обновлено 21 октября 2022, 01:13
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Уроженец Черкасс вывел Сампдорию в 1/8 финала Кубка Италии
Кипер украинского происхождения Никита Контини-Барановский выиграл серию пенальти
21 октября 2022, 00:45 | Обновлено 21 октября 2022, 01:13
279
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20 октября состоялись заключительные матчи 1/16 финала Кубка Италии.
Уроженец Черкасс вывел «Сампдорию» в 1/8 финала. Итальянский вратарь украинского происхождения Никита Контини-Барановский выиграл серию пенальти в матче против «Асколи» (2:2 пен. 9:8).
8 топ-клубов Серии A вступят в борьбу со следующей стадии. Определены все пары 1/8 финала.
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Кубок Италии
1/16 финала
18 октября
- Дженоа – СПАЛ – 1:0
- Торино – Читтаделла – 4:0
19 октября
- Специя – Брешия – 3:1
- Парма – Бари – 1:0
- Удинезе – Монца – 2:3
20 октября
- Кремонезе – Модена – 4:2 (д.в.)
- Сампдория – Асколи – 2:2 (пен. 9:8)
- Болонья – Кальяри – 1:0
Пары 1/8 финала
10–19 января 2023 года
- Интер – Парма
- Аталанта – Специя
- Лацио – Болонья
- Ювентус – Монца
- Наполи – Кремонезе
- Рома – Дженоа
- Фиорентина – Сампдория
- Милан – Торино
Сетка плей-офф
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