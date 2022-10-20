Италия20 октября 2022, 06:43 | Обновлено 20 октября 2022, 07:01
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Кубок Италии. Специя, Парма и Монца пробились в 1/8 финала
19 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Италии
20 октября 2022, 06:43 | Обновлено 20 октября 2022, 07:01
113
0
19 октября состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Италии.
Специя, Парма и Монца пробились в 1/8 финала.
8 топ-кубов Серии A вступят в борьбу со следующей стадии.
Кубок Италии
1/16 финала
18 октября
- Дженоа – СПАЛ – 1:0
- Торино – Читтаделла – 4:0
19 октября
- Специя – Брешия – 3:1
- Парма – Бари – 1:0
- Удинезе – Монца – 2:3
20 октября
- 16:00. Кремонезе – Модена
- 19:00. Сампдория – Асколи
- 22:00. Болонья – Кальяри
Сетка плей-офф
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