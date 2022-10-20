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Италия
20 октября 2022, 06:43 | Обновлено 20 октября 2022, 07:01
113
0

Кубок Италии. Специя, Парма и Монца пробились в 1/8 финала

19 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Италии

20 октября 2022, 06:43 | Обновлено 20 октября 2022, 07:01
113
0
Кубок Италии. Специя, Парма и Монца пробились в 1/8 финала
Coppa Italia

19 октября состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Италии.

Специя, Парма и Монца пробились в 1/8 финала.

8 топ-кубов Серии A вступят в борьбу со следующей стадии.

Кубок Италии

1/16 финала

18 октября

  • Дженоа – СПАЛ – 1:0
  • Торино – Читтаделла – 4:0

19 октября

  • Специя – Брешия – 3:1
  • Парма – Бари – 1:0
  • Удинезе – Монца – 2:3

20 октября

  • 16:00. Кремонезе – Модена
  • 19:00. Сампдория – Асколи
  • 22:00. Болонья – Кальяри

Сетка плей-офф

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Кубок Италии по футболу Дженоа СПАЛ Читтаделла Торино Специя Брешия Парма Бари Удинезе Монца Кремонезе Модена Сампдория Асколи Болонья Кальяри
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Источник Sport.ua
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