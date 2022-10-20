Денис БОЙКО: «Нужно верить и в футболистов Динамо, и в Луческу»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко уверен, что киевляне смогут выбраться из кризиса, однако на это команде и тренеру Мирче Луческу нужно время.

«Настоящим болельщикам, не тем, кто в затруднительное время отворачивается от команды или кричит «Позор!», хочу сказать, что наши результаты в последнее время действительно не радуют. А, как известно, результат в футболе – это главное. На самом деле, сейчас всем очень тяжело. В первую очередь, хочется, чтобы каждый болельщик, любящий эту команду и верящий в нее, продолжал нас поддерживать и понимал, что у нас нет футболистов, которым бы было все равно, которые выходят на футбольное поле и только отбывают номер или отрабатывают свою зарплату».

«Все ребята действительно волнуются, им не все равно, каждому, кто сейчас в составе нашей команды, не безразлично, мы все переживаем за результаты, за то, что сейчас происходит с «Динамо». Да, период очень сложный и затруднительный, но его нужно пережить, прежде всего, ментально и психологически как индивидуально, так и командой, в целом».

«Должны справиться с помощью наших болельщиков и выйти на тот уровень, которого все от нас ожидают, который команда показывала в предыдущих сезонах. На это нужно время. Нужно верить не только в футболистов, в команду, но и в главного тренера и тренерский штаб, ведь им тоже очень тяжело. Поверьте мне, и Луческу, и его помощники делают все возможное, чтобы вывести команду из этого состояния, как можно лучше подготовить к каждой следующей игре, все наладить и встать на победный путь», — сказал Бойко.