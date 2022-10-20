Челси нацелился на подписание Неймара

«Челси» рассматривает возможность подписания звездного форварда «ПСЖ» Неймара. Трансфер может состояться летом 2023 года.

У «Челси» уже была возможность взять Неймара в аренду минувшим летом, но тогда стороны не сошлись по распределению зарплаты форварда. Теперь же «Челси» готов взять всю зарплату бразильца в размере 40 миллионов евро в год на себя.

У Неймара сейчас конфликт с другой звездой «ПСЖ», Килианом Мбаппе, из-за чего француз также рассматривает возможность ухода из клуба.