Англия20 октября 2022, 19:17 |
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Челси нацелился на подписание Неймара
Трансфер возможен летом 2023 года
20 октября 2022, 19:17 |
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«Челси» рассматривает возможность подписания звездного форварда «ПСЖ» Неймара. Трансфер может состояться летом 2023 года.
У «Челси» уже была возможность взять Неймара в аренду минувшим летом, но тогда стороны не сошлись по распределению зарплаты форварда. Теперь же «Челси» готов взять всю зарплату бразильца в размере 40 миллионов евро в год на себя.
У Неймара сейчас конфликт с другой звездой «ПСЖ», Килианом Мбаппе, из-за чего француз также рассматривает возможность ухода из клуба.
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