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Англия
20 октября 2022, 19:17 |
328
0

Челси нацелился на подписание Неймара

Трансфер возможен летом 2023 года

20 октября 2022, 19:17 |
328
0
Челси нацелился на подписание Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Челси» рассматривает возможность подписания звездного форварда «ПСЖ» Неймара. Трансфер может состояться летом 2023 года.

У «Челси» уже была возможность взять Неймара в аренду минувшим летом, но тогда стороны не сошлись по распределению зарплаты форварда. Теперь же «Челси» готов взять всю зарплату бразильца в размере 40 миллионов евро в год на себя.

У Неймара сейчас конфликт с другой звездой «ПСЖ», Килианом Мбаппе, из-за чего француз также рассматривает возможность ухода из клуба.

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Источник El Pais
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