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  4. Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Франция
11 октября 2022, 20:11 |
783
1

Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ

Якобы клуб не выполнил условия сделки

11 октября 2022, 20:11 |
783
1
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских СМИ, Килиан Мбаппе действительно заявил руководству ПСЖ о своем желании как можно скорее покинуть команду.

Несмотря на то, что игрок не так давно продлил контракт с клубом до 2025 года, Мбаппе разочарован тем, что менеджмент не выполнил его условия при переподписании договора.

ПСЖ якобы пообещал серьезное усиление состава для успешного выступления в Лиге чемпионов, но по итогу не пригласил ни одного звездного новичка.

Кроме того, Мбаппе просил о продаже Неймара, с которым у француза не сложились отношения, но и здесь руководство не выполнило требование Килиана.

При этом во Франции сомневаются, что трансфере уровня Мбаппе может состояться в зимнее окно.

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ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу
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Источник Le Parisien
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Иван Иванов
Месси такой: я что для тебя шутка какая-то?
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