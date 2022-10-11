Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ

По информации французских СМИ, Килиан Мбаппе действительно заявил руководству ПСЖ о своем желании как можно скорее покинуть команду.

Несмотря на то, что игрок не так давно продлил контракт с клубом до 2025 года, Мбаппе разочарован тем, что менеджмент не выполнил его условия при переподписании договора.

ПСЖ якобы пообещал серьезное усиление состава для успешного выступления в Лиге чемпионов, но по итогу не пригласил ни одного звездного новичка.

Кроме того, Мбаппе просил о продаже Неймара, с которым у француза не сложились отношения, но и здесь руководство не выполнило требование Килиана.

При этом во Франции сомневаются, что трансфере уровня Мбаппе может состояться в зимнее окно.