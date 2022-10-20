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  4. Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Впервые я разочарован в Роналду»
Англия
20 октября 2022, 18:36 | Обновлено 20 октября 2022, 18:37
1751
4

Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Впервые я разочарован в Роналду»

Легендарный вратарь – о поведении форварда «Манчестер Юнайтед»

20 октября 2022, 18:36 | Обновлено 20 октября 2022, 18:37
1751
4
Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Впервые я разочарован в Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился своим мнением по поводу скандальной выходки Криштиану Роналду во время вчерашнего матча против «Тоттенхэма» (Роналду демонстративно ушел в раздевалку со скамейки запасных после того, как стало понятно, что он не выйдет даже на замену):

«Я впервые могу сказать, что разочарован Роналду. Обычно я поддерживаю его, я понимаю его ситуацию. У нас переходный период. У «Манчестер Юнайтед» сменилось пять тренеров после Алекса Фергюсона.

Сейчас у нас есть Эрик тен Хаг, у которого есть очень четкое представление о том, как он хочет играть в футбол. Нам нужно понимание и время. Нам не нужны такие отвлекающие факторы, и я бы сказал, что это разочаровывает».

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Петер Шмейхель Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник BBC
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Комментарии 5
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александр венец
Рони пора понять,что его эра прошла и он уже не даст результат,в его случае это либо куда то в Америку или Азию,либо Спортинг...ВСЁ
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+1
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Александр
А почему Роналду не выпускают .Он когда выходит прекрасно играет .не хуже тех кто на поле .а гол забил Эвертону супер .Также гнобили Кавани .Почему ? Трудно сказать. 
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0
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KIPR ALECS
Гоу в США 
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0
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