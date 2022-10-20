Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Впервые я разочарован в Роналду»
Легендарный вратарь – о поведении форварда «Манчестер Юнайтед»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился своим мнением по поводу скандальной выходки Криштиану Роналду во время вчерашнего матча против «Тоттенхэма» (Роналду демонстративно ушел в раздевалку со скамейки запасных после того, как стало понятно, что он не выйдет даже на замену):
«Я впервые могу сказать, что разочарован Роналду. Обычно я поддерживаю его, я понимаю его ситуацию. У нас переходный период. У «Манчестер Юнайтед» сменилось пять тренеров после Алекса Фергюсона.
Сейчас у нас есть Эрик тен Хаг, у которого есть очень четкое представление о том, как он хочет играть в футбол. Нам нужно понимание и время. Нам не нужны такие отвлекающие факторы, и я бы сказал, что это разочаровывает».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цена, которую назвал «Шахтер», оказалась слишком высокой
Бразильцу удалось стать ключевой фигурой в стане «колорадос»