Денис БОЙКО: «Самая тяжелая травма в моей карьере. Выбыл на 5-7 месяцев»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко получил повреждение колена и выбыл на длительный срок. Игрок назвал это повреждение самым тяжелым в карьере.

- Денис, это первая столь серьезная травма в вашей карьере?

– Также непростая травма была со спиной, когда меня прооперировали в Мюнхене, и 2-3 месяца понадобилось на восстановление. Но это, пожалуй, действительно, самая тяжелая.

- Вспоминая эпизод, в котором ее получили, можно ли было сделать иначе, чтобы избежать серьезных последствий?

– Сейчас по этому поводу можно говорить все, что угодно. Конечно, можно было. Если бы я знал, что после приземления я получу травму, конечно, сыграл бы по-другому. Вариантов было много: можно было перевести мяч через перекладину и заработать угловой. Я пытался ловить мяч, чтобы сохранить его для команды, и мне это удалось, но так суждено, что в том эпизоде ​​получил травму. Есть то, что есть сейчас, нужно двигаться дальше, набираться сил и восстанавливаться. Сделать два шага назад, чтобы потом три – вперед.

– Как вам удалось выйти с такой травмой на второй тайм?

– Я сразу почувствовал небольшой, но характерный хруст в колене и понял, что там что-то произошло. Конечно, старался не думать о плохом, а только о позитиве, что, пожалуй, это просто ушиб, и колено выдержало. В перерыве пообщался с врачами и Луческу, и сошлись на том, что, если мое самочувствие будет ухудшаться, я сразу попрошу замену, чтобы не навредить команде. В перерыве я чувствовал себя еще более-менее нормально. Когда после матча сделали МРТ, она подтвердила, что у меня не было полного разрыва связки, а только разволокнение. Все остальное было целым и на месте, но даже с разволокнением такую ​​травму нужно только оперировать и заменять крестообразную связку.

Да, на второй тайм я вышел, но, когда колено начало наливаться, попросил замену. В принципе, мог играть и дальше, но поскольку счет был всего 1:0 в нашу пользу, не стал рисковать командным результатом. Если бы я в каком-то моменте не смог помочь ребятам, это могло повлиять на результат.

– Как прошла операция?

– Хорошо, гладко, врачи довольны, сейчас нахожусь на первичной реабилитации. Реабилитологи тоже говорят, что все идет хорошо. Глядя на мое колено, они довольны тем, как проходит восстановление.

– Какие дальнейшие действия с вашей стороны? Когда начнется полноценный период восстановления?

– Полноценный восстановительный период начнется, наверное, через 2-3 недели. Первый этап буду проходить в Барселоне, там, где и оперировался, под наблюдением врача, который меня оперировал, а также местных физиотерапевтов и реабилитологов. После того, как снимут швы, начну полноценный этап восстановления и реабилитации. Все это займет шесть месяцев. Врачи расходятся во мнении, называя срок от пяти до семи месяцев. Можно восстановиться и через три месяца, но связка должна прирасти, а это физиологический процесс, который, по свидетельству специалистов, требует не менее шести месяцев.