Источник: Аталанта летом пыталась подписать Мудрика

Клуб Руслана Малиновского, «Аталанта», во время летнего трансферного окна пытался подписать вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Аталанта» сделала запрос по поводу игрока, но ценник «Шахтера» в размере 35 миллионов евро отпугнул бергамасков. Сейчас же цена на Мудрика подскочила до 60-65 миллионов, и позволить себе трансфер игрока могут только топовые клубы Европы.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 5 голов и 7 ассистов в 10 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Контракт с «горняками» рассчитан до лета 2026 года.