Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 17:11 | Обновлено 20 октября 2022, 17:19
155
0

Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

20 октября 2022, 17:11 | Обновлено 20 октября 2022, 17:19
155
0
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Главные события 8-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» побеждает «Колос» во всех 4-х матчах на своем поле (мячи 14-1).

Горняки празднуют в общем 6-ю викторию кряду (мячи 16-3), а дома – 4-ю (мячи 9-2).

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 22-х матчей (+19=3), а домашняя – 13 (+12=1).

Михаил Мудрик становится автором 5-го дубля «Шахтера» в поединках с «Колосом». При этом первый его гол оказывается 20-м для горняков в баталиях с ковалевцами, а второй – 1950-м для оранжево-черных в чемпионатах Украины.

90-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Игор Йовичевич (+38=19-33, 124-106).


ФК Шахтер. Игор Йовичевич

«Колос» не может поразить ворота соперников 288 минут кряду.

«Днепр» прерывает две свои рекордные победные серии: общую – из 12 игр (мячи 33-4) и домашнюю – из 7 (мячи 22-2). Последний раз днепряне теряли очки 24 октября 2021 года – 0:2 в гостях с «Динамо», а на своем поле – 26 сентября 2021-го – 0:4 с «Зарей».

Завершаются и две безничейные серии сине-бело-голубых: рекордная общая из 23-х матчей (+19-4) и домашняя – из 12 (+11-1). Последнюю мировую «Днепр-1» подписал 26 июля 2021 года – 2:2 на выезде с «Ворсклой», а в родных стенах – 9 мая 2021-го – 1:1 с «Рухом».

Днепряне обновляют два клубных достижения, не зная поражений в общем 13 встреч подряд (+12=1), а дома – 8 (+7=1). А еще один личный рекорд повторяют, забивая 13 игр кряду.

«Ингулец», подписавший 4-ю мировую подряд на чужих полях, 10-й раз делит очки с хозяевами.

«Рекордная» безвыигрышная гостевая серия красно-желтых достигает 10 матчей (=6-4).

«Заря» наносит 6-й разгром «Черноморцу» в чемпионатах Украины.

Луганчане становятся 5-й командой, одержавшей 15 крупных побед в гостях.

Черно-бело-красные 3-й раз подряд берут верх над сине-черными, забив в сумме 10 мячей и не пропустив ни одного.

Сергей Булеца становится автором 20-го гола «Зари» в гостях у «Черноморца».

Мяч, забитый Игорем Кирюханцевым, оказывается 350-м, пропущенным «моряками» дома, а гол Евгения Шахова - 150-м, пропущенным командами Романа Григорчука в УПЛ.

«Черноморец», заработавший 4-ю «баранку» кряду (мячи 3-10), терпит 100-е поражение на своем поле.

Одесситы пропускают в родных стенах 12 матчей подряд.

Безголевая серия «моряков» в поединках с «Зарей» достигает 301-й минуты.

«Александрия» празднует 60-ю викторию на своем поле.

Подопечные Юрия Гуры обходятся дома без мировых 16 матчей подряд (+9-7).

Максим Третьяков забивает 20-й мяч в УПЛ в рядах «Александрии» и повторяет клубный рекорд, принадлежащий Евгению Банаде.

«Львов» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 3-9).

Львовяне повторяют личный антирекорд, пропуская на своем поле 8 игр кряду.

Мяч, забитый Владиславом Бугаем, становится 200-м, пропущенным «Вересом» в элитном дивизионе.

«Рух» прерывает свою «рекордную» серию с пропущенными голами из 8 матчей. Последний раз желто-черные играли на «ноль» 4 декабря 2021 года – 0:0 дома с… «Ворсклой».


ФК Рух

Владимир Шаран празднует 80-ю викторию во всех турнирах (ЧУ – 72, КУ – 7, ЕК – 1).

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Хомченовский («Кривбасс»), 150-й – Алексей Гуцуляк («Днепр-1»), 50-й – Богдан Бойчук («Рух»), Лукас Тейлор («Шахтер»), Артем Челядин («Ворскла») и Владимир Якимец («Кривбасс»), 1-й – Андрей Китела («Рух») и первый английский легионер в наших краях Родель Ричардс («Ворскла»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Денис Кузык («Колос») и Иван Литвиненко («Черноморец»).

10-й мяч в УПЛ забивает Сергей Булеца, 5-й – Михаил Мудрик и Лукас Тейлор, 1-й – Станислав Шарай (в 7-й игре), Семен Вовченко, Артем Смоляков (оба – в 8-й) и Николай Гайдучик (в 9-й).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Артем Смоляков (в 8-м матче) и Михаил Мудрик (в 43-м).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Лукас Тейлор («Шахтер») и Евгений Шахов («Заря»).

80-й сухой матч в УПЛ проводит Юрий Панькив.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Максим Дячук (во 2-м матче) и Назар Волошин (в 7-м).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
В поединке с Ворсклой Юрий Панькив 80-й раз сыграл на ноль
Днепр-1 впервые сыграл вничью с июля 2021 года
В чемпионате Украины впервые сыграл легионер из Англии
цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Футбол | 19 октября 2022, 23:59 0
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч

Украинский голкипер получил высокую оценку 7.4 от WhoScored

Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»
Баскетбол | 20 октября 2022, 13:59 1
Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Зрители на трибунах? Главное – безопасность»

Министр спорта Украины – о проведении спортивных мероприятий

ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
Бокс | 20.10.2022, 12:12
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Футбол | 19.10.2022, 18:52
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Футбол | 20.10.2022, 12:36
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
19.10.2022, 20:25 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
18.10.2022, 17:58 45
Футбол
Один из представителей тренерского штаба поветкина воюет против Украины
Один из представителей тренерского штаба поветкина воюет против Украины
19.10.2022, 01:57 1
Бокс
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
19.10.2022, 05:43 1
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.10.2022, 07:00
Биатлон
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
19.10.2022, 18:06
Теннис
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
20.10.2022, 08:17 34
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
18.10.2022, 20:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности