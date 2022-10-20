Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Главные события 8-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» побеждает «Колос» во всех 4-х матчах на своем поле (мячи 14-1).

Горняки празднуют в общем 6-ю викторию кряду (мячи 16-3), а дома – 4-ю (мячи 9-2).

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 22-х матчей (+19=3), а домашняя – 13 (+12=1).

Михаил Мудрик становится автором 5-го дубля «Шахтера» в поединках с «Колосом». При этом первый его гол оказывается 20-м для горняков в баталиях с ковалевцами, а второй – 1950-м для оранжево-черных в чемпионатах Украины.

90-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Игор Йовичевич (+38=19-33, 124-106).



ФК Шахтер. Игор Йовичевич

«Колос» не может поразить ворота соперников 288 минут кряду.

«Днепр» прерывает две свои рекордные победные серии: общую – из 12 игр (мячи 33-4) и домашнюю – из 7 (мячи 22-2). Последний раз днепряне теряли очки 24 октября 2021 года – 0:2 в гостях с «Динамо», а на своем поле – 26 сентября 2021-го – 0:4 с «Зарей».

Завершаются и две безничейные серии сине-бело-голубых: рекордная общая из 23-х матчей (+19-4) и домашняя – из 12 (+11-1). Последнюю мировую «Днепр-1» подписал 26 июля 2021 года – 2:2 на выезде с «Ворсклой», а в родных стенах – 9 мая 2021-го – 1:1 с «Рухом».

Днепряне обновляют два клубных достижения, не зная поражений в общем 13 встреч подряд (+12=1), а дома – 8 (+7=1). А еще один личный рекорд повторяют, забивая 13 игр кряду.

«Ингулец», подписавший 4-ю мировую подряд на чужих полях, 10-й раз делит очки с хозяевами.

«Рекордная» безвыигрышная гостевая серия красно-желтых достигает 10 матчей (=6-4).

«Заря» наносит 6-й разгром «Черноморцу» в чемпионатах Украины.

Луганчане становятся 5-й командой, одержавшей 15 крупных побед в гостях.

Черно-бело-красные 3-й раз подряд берут верх над сине-черными, забив в сумме 10 мячей и не пропустив ни одного.

Сергей Булеца становится автором 20-го гола «Зари» в гостях у «Черноморца».

Мяч, забитый Игорем Кирюханцевым, оказывается 350-м, пропущенным «моряками» дома, а гол Евгения Шахова - 150-м, пропущенным командами Романа Григорчука в УПЛ.

«Черноморец», заработавший 4-ю «баранку» кряду (мячи 3-10), терпит 100-е поражение на своем поле.

Одесситы пропускают в родных стенах 12 матчей подряд.

Безголевая серия «моряков» в поединках с «Зарей» достигает 301-й минуты.

«Александрия» празднует 60-ю викторию на своем поле.

Подопечные Юрия Гуры обходятся дома без мировых 16 матчей подряд (+9-7).

Максим Третьяков забивает 20-й мяч в УПЛ в рядах «Александрии» и повторяет клубный рекорд, принадлежащий Евгению Банаде.

«Львов» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 3-9).

Львовяне повторяют личный антирекорд, пропуская на своем поле 8 игр кряду.

Мяч, забитый Владиславом Бугаем, становится 200-м, пропущенным «Вересом» в элитном дивизионе.

«Рух» прерывает свою «рекордную» серию с пропущенными голами из 8 матчей. Последний раз желто-черные играли на «ноль» 4 декабря 2021 года – 0:0 дома с… «Ворсклой».



ФК Рух

Владимир Шаран празднует 80-ю викторию во всех турнирах (ЧУ – 72, КУ – 7, ЕК – 1).

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Хомченовский («Кривбасс»), 150-й – Алексей Гуцуляк («Днепр-1»), 50-й – Богдан Бойчук («Рух»), Лукас Тейлор («Шахтер»), Артем Челядин («Ворскла») и Владимир Якимец («Кривбасс»), 1-й – Андрей Китела («Рух») и первый английский легионер в наших краях Родель Ричардс («Ворскла»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Денис Кузык («Колос») и Иван Литвиненко («Черноморец»).

10-й мяч в УПЛ забивает Сергей Булеца, 5-й – Михаил Мудрик и Лукас Тейлор, 1-й – Станислав Шарай (в 7-й игре), Семен Вовченко, Артем Смоляков (оба – в 8-й) и Николай Гайдучик (в 9-й).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Артем Смоляков (в 8-м матче) и Михаил Мудрик (в 43-м).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Лукас Тейлор («Шахтер») и Евгений Шахов («Заря»).

80-й сухой матч в УПЛ проводит Юрий Панькив.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Максим Дячук (во 2-м матче) и Назар Волошин (в 7-м).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ