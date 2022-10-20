Потеря очков Днепром-1, победа Шахтера, разгром от Зари

Тур оказался неполным – противостояние «Динамо» и «Металлиста» перенесено на неопределенное время. Вторая половина восьмого игрового дня прошла под аккомпанемент воя воздушной тревоги. «Днепр-1» потерял первые очки в сезоне. «Шахтер» уверенно переиграл «Колос» и догнал команду Кучера по очкам.

Перенос тура

Центральный поединок тура «Динамо» - «Металлист» не состоялся. Игру перенесли на позже. Точная дата проведения матча пока что не указана. Причина переноса – эскалация рашистского вторжения в нашу страну.

Автогол тура

Капитан «Кривбасса» Хомченовский провел двухсотый поединок в чемпионатах страны. Юбилей пришелся на игру против «Александрии». И получился весьма грустным. Криворожане не только уступили оппоненту без особых шансов – 0:2, так еще и Хомченовский забил в свои ворота: срезал мяч после удара Дрышлюка.

Слова тура

После проигранного поединка «Александрии» главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб намекнул на свою возможную отставку: «У меня уже нет желания приходить на послематчевые конференции и что-то здесь рассказывать. О чем рассказывать, если команда не может забить, не может выиграть. Это сложно. У меня такое ощущение, что тут есть два варианта. И я всегда беру первый: значит, тренер плохой, и пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не поменяешь, а лучше поменять тренера. Я, значит, не заслуживаю. Мне легче было ездить и помогать, когда я был на фронте, чем тут, в «Кривбассе». Как-то все это тяжело, я не могу понять, с чем это связано».

Разгром тура

Игра «Черноморца» и «Зари» обещала быть интересной и интригующей, ведь обе команды исповедуют атакующий футбол, создают много опасных моментов. И если говорить об уровне соперников, то он виделся примерно равным.

Однако после матча в Ковалевке приходится констатировать, что соперники пребывают на разных полюсах. И турнирной таблицы тоже. Одесситы весьма активно начали игру, создали пару хороших моментов. Но не забили. А вот луганчане забили. Причем трижды подряд еще в первом тайме. И вторая половина встречи превратилась в пустую формальность. Но даже в такой обстановке номинальные хозяева не сумели забить гол престижа. Номинальные гости забили четвертый гол.

Комбинация тура

Великолепная, а местами издевательская комбинация удалась «Заре» в игре против «Черноморца» на исходе первой половины встречи. Батагов сделал хороший заброс мяча на Нагнойного, тот пяткой переадресовал сферу на Кирюханцева, далее последовал прострел на Русина – и точный удар в одно касание. Практически «Барселона».

«Анри» тура

Мяч, который забил полузащитник «Вереса» Шарай в ворота «Львова», заставил вспомнить незабвенного форварда сборной Франции и английского «Арсенала» Анри. Именно так много своих мячей забивал Тьерри: с подкруткой в дальний угол, в притирку со штангой. Отметим также отличную передачу пяткой Гайдучика.

Тревоги тура

В среду в небе Украины было неспокойно: рашисты атаковали нашу страну и ракетами, и дронами. Поэтому сигналы воздушной тревоги было слышно везде и регулярно. Из-за этих тревожных сигналов были прерваны матчи «Днепр-1» - «Ингулец» и «Ворскла» - «Рух». А старт поединка «Металлист-1925» - «Минай» по этой же причине был отложен на неопределенное время.

Ничья тура

Рано или поздно, но это должно было случиться. «Днепр-1» потерял первые очки в новом сезоне. Несмотря на то, что днепрянам противостоял один из аутсайдеров – «Ингулец» - матч для подопечных Кучера сложился тяжело. Может быть, виной тому почти полуторачасовая вынужденная пауза из-за воздушной тревоги. А может, команда уже устала играть в сложном графике. Тем не менее, обязательно нужно отдать должное и команде Лавриненко: на ничью она точно наработала.

Герой тура

За неимением матча «Динамо» - «Металлист», центральной игрой тура становилась встреча «Шахтера» и «Колоса». Несмотря на статус неудобного соперника для «горняков», в этот раз ковалевцы не смоги ничего противопоставить именитому оппоненту.

А героем матча на «Арене Львов» стал Мудрик, на счету которого дубль.



ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Возвращение тура

Первую игру за «Колос» в новом сезоне провел полузащитник Богданов. До этого Андрей служил в рядах ВСУ. Правда, возвращение получилось неудачным. Мало того, что команда Богданова разгромно проиграла, так еще и один из мячей (второй) пропустила по вине именно Андрея.



ФК Шахтер. Андрей Богданов против Невена Джурасека

Задержка тура

Матч в Ковалевке между «Металлистом» и «Минаем» должен был начаться в 15.00. Но из-за воздушной тревоги старт поединка был отложен почти на три часа. В этом долгоиграющем матче победили закарпатцы – 1:0.

Символическая сборная тура: Бандура – Адамюк, Довгий, Кирюханцев, – Пихаленок, Смоляков, Калитвинцев, Булеца, Мудрик, Шарай – Третьяков.