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Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 16:08 | Обновлено 20 октября 2022, 16:13
72
0

В поединке с Ворсклой Юрий Панькив 80-й раз сыграл на ноль

37-летний голкипер «Руха» провел юбилейный сухой матч в УПЛ

20 октября 2022, 16:08 | Обновлено 20 октября 2022, 16:13
72
0
В поединке с Ворсклой Юрий Панькив 80-й раз сыграл на ноль
ФК Рух. Юрий Панькив

В поединке с «Ворсклой» (1:0) 37-летний голкипер «Руха» Юрий Панькив 80-й раз отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины. Он стал 13-м вратарем, достигшим этого рубежа.

39 сухих матчей Панькив провел в «Александрии», 19 – в каменской «Стали», 14 – в донецком «Металлурге», 6 – в «Рухе» и 2 – в «Арсенале». Не смогли забить Юрию игроки 27 клубов. Чаще других футболисты «Ворсклы» – 10 раз, «Зари», «Звезды», «Олимпика», «Черноморца» – по 6, «Арсенала» и «Карпат» – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все вратари, проведшие 80 сухих матчей в чемпионатах Украины

 

 Вратарь

Клубы (сухие матчи)

СМ

Матчи

%

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

233

426

54,7

2.

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (16), Шахтер (157)

173

342

50,6

3.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (130), ЦСКА (3), Кривбасс (18)

151

391

38,6

4.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (89), Динамо (30), Таврия (5),

128

341

37,5

 

 

Оболонь (2), Кривбасс (2)

 

 

 

5.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

122

266

45,9

6.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (4), Металлист (2), Черноморец (18),

96

328

29,3

 

 

Ворскла (68), Металлург Д (4)

 

 

 

7.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (3), Одесса (3), Ильичевец (68),

94

349

26,9

 

 

Арсенал (3), Таврия (2), Заря (15)

 

 

 

8.

Николай МЕДИН

Днепр

91

205

44,4

9.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Динамо (17), Арсенал (21), Днепр (47),

86

195

44,1

 

 

Кривбасс (1)

 

 

 

10.

Юрий ВИРТ

Металлург Д (46), Шахтер (30), Борисфен (6)

82

182

45,1

11.

Андрей НИКИТИН

Заря (30), Шахтер (5), Металлург Д (25),

82

244

33,9

 

 

Ильичевец (22)

 

 

 

12.

Богдан СТРОНЦИЦКИЙ

Карпаты (78), Таврия (2)

80

198

40,4

13.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (39), Арсенал (2), 

80

249

32,1

 

 

Металлург Д (14), Сталь Км (19), Рух (6)

 

 

 

СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.

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Источник Sport.ua
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