В поединке с Ворсклой Юрий Панькив 80-й раз сыграл на ноль

В поединке с «Ворсклой» (1:0) 37-летний голкипер «Руха» Юрий Панькив 80-й раз отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины. Он стал 13-м вратарем, достигшим этого рубежа.

39 сухих матчей Панькив провел в «Александрии», 19 – в каменской «Стали», 14 – в донецком «Металлурге», 6 – в «Рухе» и 2 – в «Арсенале». Не смогли забить Юрию игроки 27 клубов. Чаще других футболисты «Ворсклы» – 10 раз, «Зари», «Звезды», «Олимпика», «Черноморца» – по 6, «Арсенала» и «Карпат» – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все вратари, проведшие 80 сухих матчей в чемпионатах Украины

Вратарь Клубы (сухие матчи) СМ Матчи % 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 233 426 54,7 2. Андрей ПЯТОВ Ворскла (16), Шахтер (157) 173 342 50,6 3. Александр ГОРЯИНОВ Металлист (130), ЦСКА (3), Кривбасс (18) 151 391 38,6 4. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал (89), Динамо (30), Таврия (5), 128 341 37,5 Оболонь (2), Кривбасс (2) 5. Дмитрий ШУТКОВ Шахтер 122 266 45,9 6. Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес (4), Металлист (2), Черноморец (18), 96 328 29,3 Ворскла (68), Металлург Д (4) 7. Игорь ШУХОВЦЕВ Нива В (3), Одесса (3), Ильичевец (68), 94 349 26,9 Арсенал (3), Таврия (2), Заря (15) 8. Николай МЕДИН Днепр 91 205 44,4 9. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО Динамо (17), Арсенал (21), Днепр (47), 86 195 44,1 Кривбасс (1) 10. Юрий ВИРТ Металлург Д (46), Шахтер (30), Борисфен (6) 82 182 45,1 11. Андрей НИКИТИН Заря (30), Шахтер (5), Металлург Д (25), 82 244 33,9 Ильичевец (22) 12. Богдан СТРОНЦИЦКИЙ Карпаты (78), Таврия (2) 80 198 40,4 13. Юрий ПАНЬКИВ Александрия (39), Арсенал (2), 80 249 32,1 Металлург Д (14), Сталь Км (19), Рух (6)

СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.