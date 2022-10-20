В поединке с Ворсклой Юрий Панькив 80-й раз сыграл на ноль
37-летний голкипер «Руха» провел юбилейный сухой матч в УПЛ
В поединке с «Ворсклой» (1:0) 37-летний голкипер «Руха» Юрий Панькив 80-й раз отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины. Он стал 13-м вратарем, достигшим этого рубежа.
39 сухих матчей Панькив провел в «Александрии», 19 – в каменской «Стали», 14 – в донецком «Металлурге», 6 – в «Рухе» и 2 – в «Арсенале». Не смогли забить Юрию игроки 27 клубов. Чаще других футболисты «Ворсклы» – 10 раз, «Зари», «Звезды», «Олимпика», «Черноморца» – по 6, «Арсенала» и «Карпат» – по 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все вратари, проведшие 80 сухих матчей в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы (сухие матчи)
|
СМ
|
Матчи
|
%
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
233
|
426
|
54,7
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла (16), Шахтер (157)
|
173
|
342
|
50,6
|
3.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (130), ЦСКА (3), Кривбасс (18)
|
151
|
391
|
38,6
|
4.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (89), Динамо (30), Таврия (5),
|
128
|
341
|
37,5
|
|
|
Оболонь (2), Кривбасс (2)
|
|
|
|
5.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
122
|
266
|
45,9
|
6.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (4), Металлист (2), Черноморец (18),
|
96
|
328
|
29,3
|
|
|
Ворскла (68), Металлург Д (4)
|
|
|
|
7.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (3), Одесса (3), Ильичевец (68),
|
94
|
349
|
26,9
|
|
|
Арсенал (3), Таврия (2), Заря (15)
|
|
|
|
8.
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
91
|
205
|
44,4
|
9.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Динамо (17), Арсенал (21), Днепр (47),
|
86
|
195
|
44,1
|
|
|
Кривбасс (1)
|
|
|
|
10.
|
Юрий ВИРТ
|
Металлург Д (46), Шахтер (30), Борисфен (6)
|
82
|
182
|
45,1
|
11.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (30), Шахтер (5), Металлург Д (25),
|
82
|
244
|
33,9
|
|
|
Ильичевец (22)
|
|
|
|
12.
|
Богдан СТРОНЦИЦКИЙ
|
Карпаты (78), Таврия (2)
|
80
|
198
|
40,4
|
13.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (39), Арсенал (2),
|
80
|
249
|
32,1
|
|
|
Металлург Д (14), Сталь Км (19), Рух (6)
|
|
|
СМ - сухие матчи; % - процент сухих матчей.
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