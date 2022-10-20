Рио ФЕРДИНАНД: «Ман Юнайтед должен расторгнуть контракт с Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о нынешнем статусе форварда Криштиану Роналду в стане «красных дьяволов». Как известно, 37-летний нападающий не принял участие в недавней игре с «Тоттенхэмом» (2:0). Роналду не попал в стартовый состав, после чего по ходу игры разозлился и покинул скамейку запасных еще до финального свистка.

«Я предполагал, что «Манчестер Юнайтед» бережет Роналду для матча с «Челси», который пройдет на выходных. Я считаю это единственной логичной причиной, почему он не играл с «Тоттенхэмом». Разумеется, Криштиану был в ярости от этого. Ничего другого нельзя было ожидать.

Думаю, что это большая проблема Эрика тен Хага – ему нужно обдумать, что делать в следующее трансферное окно. Если он не видит Роналду в стартовом составе, то придется расторгнуть контракт. Клуб должен отпустить его.

Сейчас мне кажется, что тен Хаг не хотел оставлять Роналду. Если это так, то клуб должен был отпустить игрока. Криштиану – легенда и суперзвезда. Эта ситуация будет мешать тен Хагу до тех пор, пока Криштиану не уйдет», – заявил Фердинанд.