Фарес БАЛУЛИ: «Сложились хорошие отношения с руководителями Металлиста»

Французский полузащитник Фарес Балули пояснил свой переход из харьковского «Металлиста» в «Днепр-1». 27-летний уроженец Лиона, как известно, переехал из Харькова в Днепр в минувшее летнее межсезонье.

«Перешел потому, что у меня сложились хорошие отношения с несколькими руководителями «Металлиста», которые тоже уехали в «Днепр-1»: с тренером, его помощником и спортивным директором. Они верили в меня, доверяли мне и делали все, чтобы вернуть меня. Для меня было естественным отплатить тем же, когда они сказали мне, что я нужен им в их новом проекте. Со своей стороны, для меня было честью знать, что это клуб, играющий в Европе», – рассказал Балули.

В нынешнем сезоне француз отыграл в составе «Днепра-1» во всех турнирах в 7 матчах, результативными действиями в них не отметился.