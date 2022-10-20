Фарес БАЛУЛИ: «Сложились хорошие отношения с руководителями Металлиста»
Хавбек – о своем переходе из «Металлиста» в «Днепр-1»
Французский полузащитник Фарес Балули пояснил свой переход из харьковского «Металлиста» в «Днепр-1». 27-летний уроженец Лиона, как известно, переехал из Харькова в Днепр в минувшее летнее межсезонье.
«Перешел потому, что у меня сложились хорошие отношения с несколькими руководителями «Металлиста», которые тоже уехали в «Днепр-1»: с тренером, его помощником и спортивным директором. Они верили в меня, доверяли мне и делали все, чтобы вернуть меня. Для меня было естественным отплатить тем же, когда они сказали мне, что я нужен им в их новом проекте. Со своей стороны, для меня было честью знать, что это клуб, играющий в Европе», – рассказал Балули.
В нынешнем сезоне француз отыграл в составе «Днепра-1» во всех турнирах в 7 матчах, результативными действиями в них не отметился.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильцу удалось стать ключевой фигурой в стане «колорадос»
Николай уверен, что это обычная усталость