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  4. Фарес БАЛУЛИ: «Сложились хорошие отношения с руководителями Металлиста»
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 14:56 | Обновлено 20 октября 2022, 14:59
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0

Фарес БАЛУЛИ: «Сложились хорошие отношения с руководителями Металлиста»

Хавбек – о своем переходе из «Металлиста» в «Днепр-1»

20 октября 2022, 14:56 | Обновлено 20 октября 2022, 14:59
101
0
Фарес БАЛУЛИ: «Сложились хорошие отношения с руководителями Металлиста»
ФК Металлист. Фарес Балули

Французский полузащитник Фарес Балули пояснил свой переход из харьковского «Металлиста» в «Днепр-1». 27-летний уроженец Лиона, как известно, переехал из Харькова в Днепр в минувшее летнее межсезонье.

«Перешел потому, что у меня сложились хорошие отношения с несколькими руководителями «Металлиста», которые тоже уехали в «Днепр-1»: с тренером, его помощником и спортивным директором. Они верили в меня, доверяли мне и делали все, чтобы вернуть меня. Для меня было естественным отплатить тем же, когда они сказали мне, что я нужен им в их новом проекте. Со своей стороны, для меня было честью знать, что это клуб, играющий в Европе», – рассказал Балули.

В нынешнем сезоне француз отыграл в составе «Днепра-1» во всех турнирах в 7 матчах, результативными действиями в них не отметился.

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Фарес Балули Днепр-1
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Источник Footmercato
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