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  4. Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 13:30 | Обновлено 20 октября 2022, 13:45
3747
4

Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо

Николай уверен, что это обычная усталость

20 октября 2022, 13:30 | Обновлено 20 октября 2022, 13:45
3747
4
Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко (в центре)

Серьезно травмированный полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, с чем связывает причины кризиса в «Динамо».

«Я думаю, что это просто усталость. Когда ты играешь во Франции, на следующий день едешь во Львов больше суток, то оно будет сказываться на твоей игре. Связываю плохие результаты только с этим», – сказал Шапаренко.

«Динамо» занимает 9-е место в УПЛ и последнее место в группе Лиги Европы. Команда проиграла 9 из 12 последних матчей.

Отметим, что Шапаренко на восстановление уйдет около 6 месяцев.

Ранее Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать «Динамо».

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Источник Влада Седан
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Комментарии 4
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Gregory Dnipro
бедняги ! как же тяжело ехать в автобусе ! а потом два часа побегать по зеленой травке ! это конечно не грузчиком два через два по 12 "отдыхать" или дальнобоем , я уж не говорю про металлургов или шахтёров , там вообще санаторий , ничего не делать чисто ЗП считают ! соски напудренные , всех на завод , чтоб не уставали в автобусах ездить ! 
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+2
AK.228
Ну відпочивай 
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0
mayakovskiy1
ахаха)) Боже. Хорошо что Шахта так не ездит, да? При том что Шахта играет в ЛЧ  с топ клубами, а не колхозами из Кипра
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0
olex.mykhailov
Втома від Луческу! Ну геть видно що вони його вперто плавлять , а Суркіс вперто не хоче на це вестися!
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-1
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