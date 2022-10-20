Шапаренко назвал причины глубокого кризиса в Динамо
Николай уверен, что это обычная усталость
Серьезно травмированный полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, с чем связывает причины кризиса в «Динамо».
«Я думаю, что это просто усталость. Когда ты играешь во Франции, на следующий день едешь во Львов больше суток, то оно будет сказываться на твоей игре. Связываю плохие результаты только с этим», – сказал Шапаренко.
«Динамо» занимает 9-е место в УПЛ и последнее место в группе Лиги Европы. Команда проиграла 9 из 12 последних матчей.
Отметим, что Шапаренко на восстановление уйдет около 6 месяцев.
Ранее Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всего 8 номинаций
Анастасия Гасанова в Руане не сыграет