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  4. Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 12:36 |
2146
4

Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо

Футболист полагает, что речь идет более чем о 10 миллионах евро

20 октября 2022, 12:36 |
2146
4
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Youtube. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился мнением о сумме, в которую оценивается его трансфер на портале Transfermarkt [10 миллионов евро], а также рассказал, будет ли ее достаточно, чтобы руководство клуба согласилось на продажу.

«Возможно, сейчас из-за такой ситуации [полузащитник травмирован], Игорь Суркис меня отпустил бы за 10 миллионов евро. Но я думаю, нужно немного больше. Президент не называл мне конкретную сумму, за которую готов меня продать. Он говорил, что если будет предложение, отпустит меня. Он мне пообещал, я ему верю, он меня никогда не подводил и всегда выполнял все, что говорил».

«Для меня важно, чтобы «Динамо» заработало на моем трансфере, потому что этот клуб дал мне футбольную жизнь, возможность выступать за национальную сборную и играть в Лиге чемпионов. Я очень хочу отблагодарить клуб за то, что он сделал для меня. Буду только рад, если какой-нибудь клуб заплатит «Динамо» за меня деньги», - сказал Шапаренко.

Напомним, из-за травмы крестообразных связок колена Шапаренко находится в лазарете. Его возвращение ожидается не ранее чем через полгода.

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Источник Влада Седан
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Комментарии 4
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KOT
Больше поверю если Суркис в карты его проиграет, чем то, что продаст его сейчас 
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+1
Mamay
Ше один наївний повірив Суркісам, зігниєш тут як і всі решта(((
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+1
Віталій Ткачук
В нього хрести порвані, зимою точно ніхто не підпише (навіщо ризикувати), влітку, якщо все буде добре і Коля проявить себе, то може й піти, але не більше ніж за 10 млн.
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0
Игорь Петров
Видимо в ближайшее время суркисы не смогут в полном объеме финансировать клуб т к в энергетических компаниях братьев основной доход приносило львовоблэнерго продававшее электроэнергию в Европу. С учетом последних событий данная инфраструктура практически уничтожена, по этой причине выживать видимо будут за счёт продажи футболистов, но и здесь все неоднозначно, в отличии от шахтера, у команды на этом рынке имидж практически отсутствует , т к клуб уже много лет никаких серьезных покупок и продаж не осуществлял, вообщем перспективы, мягко говоря, туманные.
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0
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