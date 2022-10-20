Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился мнением о сумме, в которую оценивается его трансфер на портале Transfermarkt [10 миллионов евро], а также рассказал, будет ли ее достаточно, чтобы руководство клуба согласилось на продажу.

«Возможно, сейчас из-за такой ситуации [полузащитник травмирован], Игорь Суркис меня отпустил бы за 10 миллионов евро. Но я думаю, нужно немного больше. Президент не называл мне конкретную сумму, за которую готов меня продать. Он говорил, что если будет предложение, отпустит меня. Он мне пообещал, я ему верю, он меня никогда не подводил и всегда выполнял все, что говорил».

«Для меня важно, чтобы «Динамо» заработало на моем трансфере, потому что этот клуб дал мне футбольную жизнь, возможность выступать за национальную сборную и играть в Лиге чемпионов. Я очень хочу отблагодарить клуб за то, что он сделал для меня. Буду только рад, если какой-нибудь клуб заплатит «Динамо» за меня деньги», - сказал Шапаренко.

Напомним, из-за травмы крестообразных связок колена Шапаренко находится в лазарете. Его возвращение ожидается не ранее чем через полгода.