ВИДЕО. Дебютный гол Лукаса Тейлора за Шахтер

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове «Шахтер» переиграл «Колос» (3:0).

В начале второго тайма на поле вышел новичок «горняков» Лукас Тейлор, который на 47-й минуте отметился дебютным голом в составе «оранжево-черных».

Отметим, что бразилец играет в «Шахтере» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат ПАОКу.