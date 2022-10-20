ВИДЕО. Дебютный гол Лукаса Тейлора за Шахтер
27-летний бразилец поразил ворота «Колоса»
В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове «Шахтер» переиграл «Колос» (3:0).
В начале второго тайма на поле вышел новичок «горняков» Лукас Тейлор, который на 47-й минуте отметился дебютным голом в составе «оранжево-черных».
Отметим, что бразилец играет в «Шахтере» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат ПАОКу.
🕜 46: вихід на заміну 🏟— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 20, 2022
🕜 47: перший м’яч за нашу команду 🤩
⚽️ Дебютний гол Лукаса Тейлора за «Шахтар» 🧡#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/IDRDCPpSA6
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