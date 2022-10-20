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Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 12:56 | Обновлено 20 октября 2022, 13:10
481
0

ВИДЕО. Дебютный гол Лукаса Тейлора за Шахтер

27-летний бразилец поразил ворота «Колоса»

20 октября 2022, 12:56 | Обновлено 20 октября 2022, 13:10
481
0
ВИДЕО. Дебютный гол Лукаса Тейлора за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Тейлор (слева)

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове «Шахтер» переиграл «Колос» (3:0).

В начале второго тайма на поле вышел новичок «горняков» Лукас Тейлор, который на 47-й минуте отметился дебютным голом в составе «оранжево-черных».

Отметим, что бразилец играет в «Шахтере» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат ПАОКу.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Лукас Тейлор
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Источник ФК Арсенал Лондон
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