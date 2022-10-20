Антонио КОНТЕ: «Манчестер Юнайтед заслужил победу над Тоттенхэмом»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, что по игре «Манчестер Юнайтед» заслужил победу. Они провели действительно хороший матч. В нашей команде уровень должен быть выше, нам нужно многое улучшить.

Даже со скидкой на первый гол должен сказать, что «Манчестер Юнайтед» играл лучше нас. Они создали больше моментов, чем мы. Уровень игры был высоким, и «Манчестер Юнайтед» показал, что они гораздо лучше нас.

Я считаю «Юнайтед» хорошей командой. И вы прекрасно знаете, что они сделали на трансферном рынке и сколько могут потратить. Речь о двух разных уровнях», - сказал Конте.