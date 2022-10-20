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  4. Витао не хочет возвращаться в Шахтер. Он желает остаться в Интернасьонале
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 11:51 |
158
3

Витао не хочет возвращаться в Шахтер. Он желает остаться в Интернасьонале

Бразильцу удалось стать ключевой фигурой в стане «колорадос»

20 октября 2022, 11:51 |
158
3
Витао не хочет возвращаться в Шахтер. Он желает остаться в Интернасьонале
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вернулся в Бразилию и выступает за «Интернасьонал», заявил о желании остаться в нынешней команде.

«Это ни для кого не секрет. Моя воля заключается в том, чтобы остаться [в «Интернасьонале»]. Я многое определил для себя с тех пор, как приехал. Я очень счастлив здесь. Моя семья тоже. Но все зависит не только от меня. Все гораздо сложнее. Я хочу продолжать делать свою работу. Я надеюсь, что все пройдет максимально гладко. Это не так просто. Если я останусь, то буду очень горд. Если произойдет обратное, я уйду с высоко поднятой головой, помня о том, что оставил все самое лучшее здесь», - заявил Витао.

В текущем сезоне на счету Витао 25 матчей в бразильской Серии А и 1 забитый мяч.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Витао проявляет неназванный клуб из Португалии.

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Источник GaúchaZH
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Комментарии 3
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mayakovskiy1
Да кому это полено нужно? Если за него хоть пакет яблок дадут уже ок, а если хотя бы чуток денег так вообще супер
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+2
ffff
Бабло на стол от клуба или игрока, и свободен.
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0
alex73776
Теперь эти дорогостоящие и получившие кучу денег бразильцы и нафиг не нужны,свои есть!
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0
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