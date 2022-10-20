Витао не хочет возвращаться в Шахтер. Он желает остаться в Интернасьонале

22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вернулся в Бразилию и выступает за «Интернасьонал», заявил о желании остаться в нынешней команде.

«Это ни для кого не секрет. Моя воля заключается в том, чтобы остаться [в «Интернасьонале»]. Я многое определил для себя с тех пор, как приехал. Я очень счастлив здесь. Моя семья тоже. Но все зависит не только от меня. Все гораздо сложнее. Я хочу продолжать делать свою работу. Я надеюсь, что все пройдет максимально гладко. Это не так просто. Если я останусь, то буду очень горд. Если произойдет обратное, я уйду с высоко поднятой головой, помня о том, что оставил все самое лучшее здесь», - заявил Витао.

В текущем сезоне на счету Витао 25 матчей в бразильской Серии А и 1 забитый мяч.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Витао проявляет неназванный клуб из Португалии.