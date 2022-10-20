Определились участницы 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре
На соревнованиях в Мексике решается судьба путевок на Итоговый турнир
Состоялись матчи второго круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
Отметим, что по итогам этих соревнований станут известны все участницы Итогового турнира. По результатам матчей второго круга на WTA Finals квалифицировались Кори Гауфф и Каролин Гарсия.
В борьбе за 3 последних путевки остались семь теннисисток: Касаткина, Кудерметова, Саккари, Соболенко (уже покинула турнир), Киз, Коллинс и Остапенко.
Гвадалахара. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Виктория Азаренко – Мэдисон Киз [13]
Мартина Тревизан – Кори Гауфф [5]
Джессика Пегула [3] – Бьянка Андрееску [SR]
Слоан Стивенс – Каролин Гарсия [6]
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова [8] – Алена Остапенко [12]
Даниэль Коллинс [14] – Мария Саккари [4]
Дарья Касаткина [7] – Анна Калинская
Мария Боузкова – Людмила Самсонова
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