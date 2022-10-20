Определились участницы 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре

Состоялись матчи второго круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Отметим, что по итогам этих соревнований станут известны все участницы Итогового турнира. По результатам матчей второго круга на WTA Finals квалифицировались Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

В борьбе за 3 последних путевки остались семь теннисисток: Касаткина, Кудерметова, Саккари, Соболенко (уже покинула турнир), Киз, Коллинс и Остапенко.

Гвадалахара. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Мэдисон Киз [13]

Мартина Тревизан – Кори Гауфф [5]

Джессика Пегула [3] – Бьянка Андрееску [SR]

Слоан Стивенс – Каролин Гарсия [6]

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Алена Остапенко [12]

Даниэль Коллинс [14] – Мария Саккари [4]

Дарья Касаткина [7] – Анна Калинская

Мария Боузкова – Людмила Самсонова