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WTA
20 октября 2022, 11:56 | Обновлено 20 октября 2022, 11:58
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Определились участницы 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре

На соревнованиях в Мексике решается судьба путевок на Итоговый турнир

20 октября 2022, 11:56 | Обновлено 20 октября 2022, 11:58
118
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Определились участницы 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Состоялись матчи второго круга на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Отметим, что по итогам этих соревнований станут известны все участницы Итогового турнира. По результатам матчей второго круга на WTA Finals квалифицировались Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

В борьбе за 3 последних путевки остались семь теннисисток: Касаткина, Кудерметова, Саккари, Соболенко (уже покинула турнир), Киз, Коллинс и Остапенко.

Гвадалахара. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Мэдисон Киз [13]
Мартина Тревизан – Кори Гауфф [5]

Джессика Пегула [3] – Бьянка Андрееску [SR]
Слоан Стивенс – Каролин Гарсия [6]

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Алена Остапенко [12]
Даниэль Коллинс [14] – Мария Саккари [4]

Дарья Касаткина [7] – Анна Калинская
Мария Боузкова – Людмила Самсонова

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WTA Гвадалахара Виктория Азаренко Мэдисон Киз Мартина Тревизан Кори Гауфф Джессика Пегула Бьянка Андрееску Слоан Стивенс Каролин Гарсия Вероника Кудерметова Алена Остапенко Даниэль Коллинс Мария Саккари Дарья Касаткина Анна Калинская Людмила Самсонова Мария Боузкова Итоговый турнир WTA
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Источник Sport.ua
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