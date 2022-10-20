Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Кори Гауфф и Каролин Гарсия обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA.

Это случилось после того, как Арина Соболенко покинула турнир в Гвадалахаре.

Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер и Джессика Пегула.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).