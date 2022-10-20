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  4. Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый турнир WTA
WTA
20 октября 2022, 11:24 |
127
0

Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый турнир WTA

На 3 оставшихся места претендуют 7 теннисисток

20 октября 2022, 11:24 |
127
0
Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Кори Гауфф и Каролин Гарсия обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA.

Это случилось после того, как Арина Соболенко покинула турнир в Гвадалахаре.

Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер и Джессика Пегула.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

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Итоговый турнир WTA Кори Гауфф Каролин Гарсия
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Источник WTA Insider
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