WTA20 октября 2022, 11:24 |
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Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый турнир WTA
На 3 оставшихся места претендуют 7 теннисисток
20 октября 2022, 11:24 |
127
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Кори Гауфф и Каролин Гарсия обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA.
Это случилось после того, как Арина Соболенко покинула турнир в Гвадалахаре.
Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер и Джессика Пегула.
Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).
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