Украина. Вторая лига20 октября 2022, 11:28 |
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Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 20 октября в 12:00
20 октября 2022, 11:28 |
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В четверг, 20 октября, состоится перенесенный матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и киевский «Рубикон». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
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