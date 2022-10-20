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Украина. Вторая лига
20 октября 2022, 11:28 |
62
0

Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 20 октября в 12:00

20 октября 2022, 11:28 |
62
0
Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рубикон

В четверг, 20 октября, состоится перенесенный матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и киевский «Рубикон». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

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Источник Sport.ua
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