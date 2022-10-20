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Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 11:11 | Обновлено 20 октября 2022, 11:17
288
0

Леонид КУЧУК: «Мы победили за счет силы духа»

Наставник «Руха» – о победе над «Ворсклой»

20 октября 2022, 11:11 | Обновлено 20 октября 2022, 11:17
288
0
Леонид КУЧУК: «Мы победили за счет силы духа»
ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если проанализировать календарь, посмотреть на те команды, с которыми мы сыграли, это элита украинского футбола. Хочу поблагодарить ребят за очень хорошую игру, было действительно трудно. Мы победили за счет силы духа, которую обнаружили наши футболисты.

«Ворскла» - очень квалифицированная команда, в ней собраны очень сильные игроки. Но мы ехали в Ужгород за победой. Нам пришлось тяжело, прежде всего, в плане восстановления. Соперник имел на один день больше. У нас такого дня для подготовки и восстановления не было. Именно поэтому это огромная победа для наших ребят.

Футболисты нашей команды сыграли по характеру. Из U-19 взяли двух игроков – для них, по большому счету, этот матч стал первым в УПЛ. Команда их поддержала, а они поддержали команду. И я тоже благодарю весь коллектив.

Спасибо также бригаде арбитров, они отсудили очень квалифицированно. Да, в матче хватало эмоций, а футбол не может быть без эмоций. Спасибо и сопернику, потому что в таких условиях мы сыграли пятый матч – с бомбоубежищами и тревогами. Вдумайтесь – пятый! Когда ты сошел с поля, потом начинаешь все заново. И это, я думаю, уже победа всего украинского футбола. Благодарю всех за то, что в это непростое время украинский футбол живет. Особая благодарность за это ВСУ и украинцам», - сказал Кучук.

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Источник ФК Рух Львов
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