Алексей ДОВГИЙ: «Мы на правильном пути»

Полузащитник львовского «Руха» Алексей Довгий прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции очень положительные. С «Днепром-1» мы должны были брать очки, и после таких игр команда становится еще сильнее. Поэтому мы приехали сюда не просто подышать воздухом, а за победой. Все профессионально отнеслись к этому матчу, настроились, поэтому я могу только поаплодировать команде. Дебютировали молодые игроки, у них очень большой потенциал, я очень рад за них.

Потому мы на правильном пути. Гол? Мяч ко мне отскочил, я не стал ничего придумывать и пробил – залетело. У нас во втором тайме были еще моменты, могли забивать второй мяч и увереннее завершить матч. Но у нас через 3 дня следующий поединок, поэтому мы забываем об этом результате и двигаемся дальше», - сказал Довгий.