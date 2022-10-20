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Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 10:49 | Обновлено 20 октября 2022, 11:03
103
0

Алексей ДОВГИЙ: «Мы на правильном пути»

Хавбек «Руха» – о победе над «Ворсклой»

20 октября 2022, 10:49 | Обновлено 20 октября 2022, 11:03
103
0
Алексей ДОВГИЙ: «Мы на правильном пути»
ФК Рух Львов. Алексей Довгий

Полузащитник львовского «Руха» Алексей Довгий прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции очень положительные. С «Днепром-1» мы должны были брать очки, и после таких игр команда становится еще сильнее. Поэтому мы приехали сюда не просто подышать воздухом, а за победой. Все профессионально отнеслись к этому матчу, настроились, поэтому я могу только поаплодировать команде. Дебютировали молодые игроки, у них очень большой потенциал, я очень рад за них.

Потому мы на правильном пути. Гол? Мяч ко мне отскочил, я не стал ничего придумывать и пробил – залетело. У нас во втором тайме были еще моменты, могли забивать второй мяч и увереннее завершить матч. Но у нас через 3 дня следующий поединок, поэтому мы забываем об этом результате и двигаемся дальше», - сказал Довгий.

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Алексей Довгий Рух Львов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Ворскла
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Источник ФК Рух Львов
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