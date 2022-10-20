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Англия
20 октября 2022, 09:56 | Обновлено 20 октября 2022, 10:02
694
1

Стали известны сроки восстановления Зинченко после травмы

По словам Микеля Артеты, Александр вернется на поле до начала чемпионата мира

20 октября 2022, 09:56 | Обновлено 20 октября 2022, 10:02
694
1
Стали известны сроки восстановления Зинченко после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем Лиги Европы с нидерландским ПСВ ответил на вопрос журналистов о травме украинского защитника Александра Зинченко.

«Сыграет ли он с ПСВ? Он вместе с Габриэлем Мартинелли не исключены, но мы посмотрим на их самочувствие и вечером примем решение.

Меня не беспокоит Зинченко. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому он отсутствовал в этот период. Вернется ли он до чемпионата мира? Да», - сказал Артета.

Напомним, чемпионат мира 2022 стартует 20 ноября в Катаре.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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romanchik.8409
Ну хоть чемпионат мира здоровым понаблюдает 
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