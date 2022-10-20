Стали известны сроки восстановления Зинченко после травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем Лиги Европы с нидерландским ПСВ ответил на вопрос журналистов о травме украинского защитника Александра Зинченко.

«Сыграет ли он с ПСВ? Он вместе с Габриэлем Мартинелли не исключены, но мы посмотрим на их самочувствие и вечером примем решение.

Меня не беспокоит Зинченко. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому он отсутствовал в этот период. Вернется ли он до чемпионата мира? Да», - сказал Артета.

Напомним, чемпионат мира 2022 стартует 20 ноября в Катаре.