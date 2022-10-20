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Испания
20 октября 2022, 07:59 | Обновлено 20 октября 2022, 08:46
597
0

Андрей ЛУНИН: «Мало игрового времени – не проблема»

Вратарь «Реала» – о роли второго стража ворот

20 октября 2022, 07:59 | Обновлено 20 октября 2022, 08:46
597
0
Андрей ЛУНИН: «Мало игрового времени – не проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос, является ли отсутствие достаточного игрового времени для него проблемой.

«Мало игрового времени? Это не проблема, я в лучшем клубе мира, это лучшее место, и вся моя семья счастлива. Я наслаждаюсь каждым днем, я работаю каждый день с лучшими игроками и тут хорошая атмосфера.

Тренировки проходят на высоком уровне. Я физически и технически готов играть», - сказал Лунин.

Напомним, Лунин является дублером Тибо Куртуа. Благодаря травме бельгийца Андрей сыграл в нескольких последних матчах «Реала» и получил комплименты от главного тренера Карло Анчелотти.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
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Источник Marca
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