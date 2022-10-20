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Германия
20 октября 2022, 06:23 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
235
0

Кубок Германии. 5 голов от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, вылет Вердера

19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии

20 октября 2022, 06:23 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
235
0
Кубок Германии. 5 голов от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, вылет Вердера
ФК Бавария

19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии. Ниже приведены результаты игрового дня.

5 голов увидели зрители от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, а вот Вердер вылетел из турнира.

Кубок Германии

1/16 финала, 19 октября

  • Ганновер – Боруссия Д – 0:2
  • Зандхаузен – Карлсруэ – 2:2 (пен. 8:7)
  • Падерборн – Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4)
  • Фрайбург – Санкт-Паули – 2:1 (д.в.)
  • Аугсбург – Бавария – 2:5
  • Ян Регенсбург – Фортуна Дюссельдорф – 0:3
  • Унион Берлин – Хайденхайм – 2:0
  • Штутгарт – Арминия – 6:0

Видеообзоры матчей, которые состоялись 19 октября.

Ганновер – Боруссия Д – 0:2

Падерборн – Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4)

Аугсбург – Бавария – 2:5

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Источник Sport.ua
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