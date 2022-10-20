Кубок Германии. 5 голов от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, вылет Вердера

19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии. Ниже приведены результаты игрового дня.

5 голов увидели зрители от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, а вот Вердер вылетел из турнира.

Кубок Германии

1/16 финала, 19 октября

Ганновер – Боруссия Д – 0:2

– 0:2 Зандхаузен – Карлсруэ – 2:2 (пен. 8:7)

– Карлсруэ – 2:2 (пен. 8:7) Падерборн – Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4)

– Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4) Фрайбург – Санкт-Паули – 2:1 (д.в.)

– Санкт-Паули – 2:1 (д.в.) Аугсбург – Бавария – 2:5

– 2:5 Ян Регенсбург – Фортуна Дюссельдорф – 0:3

– 0:3 Унион Берлин – Хайденхайм – 2:0

– Хайденхайм – 2:0 Штутгарт – Арминия – 6:0

Видеообзоры матчей, которые состоялись 19 октября.

Ганновер – Боруссия Д – 0:2

Падерборн – Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4)

Аугсбург – Бавария – 2:5