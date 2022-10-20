Германия20 октября 2022, 06:23 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
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Кубок Германии. 5 голов от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, вылет Вердера
19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии
20 октября 2022, 06:23 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
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19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии. Ниже приведены результаты игрового дня.
5 голов увидели зрители от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, а вот Вердер вылетел из турнира.
Кубок Германии
1/16 финала, 19 октября
- Ганновер – Боруссия Д – 0:2
- Зандхаузен – Карлсруэ – 2:2 (пен. 8:7)
- Падерборн – Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4)
- Фрайбург – Санкт-Паули – 2:1 (д.в.)
- Аугсбург – Бавария – 2:5
- Ян Регенсбург – Фортуна Дюссельдорф – 0:3
- Унион Берлин – Хайденхайм – 2:0
- Штутгарт – Арминия – 6:0
Видеообзоры матчей, которые состоялись 19 октября.
Ганновер – Боруссия Д – 0:2
Падерборн – Вердер Бремен – 2:2 (пен. 5:4)
Аугсбург – Бавария – 2:5
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