Кубок Германии. Разгромы от РБ Лейпциг, Хоффенхайма. Вылет Шальке с треском

19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии. Ниже приведены результаты игрового дня.

РБ Лейпциг и Хоффенхайм разгромили своих соперников. Шальке вылетел с треском. Боруссия М тоже выбыла из турнира.

Кубок Германии

1/16 финала, 18 октября

Любек – Майнц – 0:3

– 0:3 Вальдхоф Мангейм – Нюрнберг – 0:1

– 0:1 РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0

– Гамбург – 4:0 Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2

– 0:2 Айнтрахт Брауншвейг – Вольфсбург – 1:2

– 1:2 Хоффенхайм – Шальке – 5:1

– Шальке – 5:1 Дармштадт – Боруссия М – 2:1

– Боруссия М – 2:1 Эльферсберг – Бохум – 0:1

Видеообзоры матчей, которые состоялись 18 октября.

Любек – Майнц – 0:3

Вальдхоф Мангейм – Нюрнберг – 0:1

РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0

Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2

Эльферсберг – Бохум – 0:1