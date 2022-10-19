Кубок Германии. Разгромы от РБ Лейпциг, Хоффенхайма. Вылет Шальке с треском
19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии
19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии. Ниже приведены результаты игрового дня.
РБ Лейпциг и Хоффенхайм разгромили своих соперников. Шальке вылетел с треском. Боруссия М тоже выбыла из турнира.
Кубок Германии
1/16 финала, 18 октября
- Любек – Майнц – 0:3
- Вальдхоф Мангейм – Нюрнберг – 0:1
- РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0
- Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2
- Айнтрахт Брауншвейг – Вольфсбург – 1:2
- Хоффенхайм – Шальке – 5:1
- Дармштадт – Боруссия М – 2:1
- Эльферсберг – Бохум – 0:1
Видеообзоры матчей, которые состоялись 18 октября.
Любек – Майнц – 0:3
Вальдхоф Мангейм – Нюрнберг – 0:1
РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0
Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2
Эльферсберг – Бохум – 0:1
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