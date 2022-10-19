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Германия
19 октября 2022, 01:46 | Обновлено 19 октября 2022, 02:29
27
0

Кубок Германии. Разгромы от РБ Лейпциг, Хоффенхайма. Вылет Шальке с треском

19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии

19 октября 2022, 01:46 | Обновлено 19 октября 2022, 02:29
27
0
Кубок Германии. Разгромы от РБ Лейпциг, Хоффенхайма. Вылет Шальке с треском
РБ Лейпциг

19 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии. Ниже приведены результаты игрового дня.

РБ Лейпциг и Хоффенхайм разгромили своих соперников. Шальке вылетел с треском. Боруссия М тоже выбыла из турнира.

Кубок Германии

1/16 финала, 18 октября

  • Любек – Майнц – 0:3
  • Вальдхоф Мангейм – Нюрнберг – 0:1
  • РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0
  • Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2
  • Айнтрахт Брауншвейг – Вольфсбург – 1:2
  • Хоффенхайм – Шальке – 5:1
  • Дармштадт – Боруссия М – 2:1
  • Эльферсберг – Бохум – 0:1

Видеообзоры матчей, которые состоялись 18 октября.

Любек – Майнц – 0:3

Вальдхоф Мангейм – Нюрнберг – 0:1

РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0

Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2

Эльферсберг – Бохум – 0:1

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Источник Sport.ua
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