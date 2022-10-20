Англия20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
68
0
Брентфорд – Челси – 0:0 Синие не использовали шансы. Видеообзор игры
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии
20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
68
0
19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.
«Челси», не сумев переиграть «Брентфорд» в гостях (0:0), остался на 4-й позиции (20 баллов).
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Брентфорд – Челси – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 октября 2022, 18:06 0
Украинская теннисистка выписалась из роддома
Футбол | 20 октября 2022, 03:41 0
Эрик тен Хаг решил не выпускать Криштиану на поле в матче с «Тоттенхэмом»
Бокс | 19.10.2022, 10:42
Футбол | 20.10.2022, 01:12
Футбол | 19.10.2022, 13:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.10.2022, 09:40 2
18.10.2022, 05:50 3
18.10.2022, 12:27
18.10.2022, 14:02 3
18.10.2022, 07:40 2
19.10.2022, 20:25
19.10.2022, 08:53 14
18.10.2022, 19:37 12