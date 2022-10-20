Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ​​​​​​​Брентфорд – Челси – 0:0 Синие не использовали шансы. Видеообзор игры
Чемпионат Англии
Брентфорд
19.10.2022, FT 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
68
0

​​​​​​​Брентфорд – Челси – 0:0 Синие не использовали шансы. Видеообзор игры

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 06:47
68
0
​​​​​​​Брентфорд – Челси – 0:0 Синие не использовали шансы. Видеообзор игры
ФК Челси

19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Челси», не сумев переиграть «Брентфорд» в гостях (0:0), остался на 4-й позиции (20 баллов).

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Брентфорд – Челси – 0:0

По теме:
Кубок Германии. 5 голов от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, вылет Вердера
Ливерпуль – Вест Хэм 1:0. Первый мяч Нуньеса на Энфилде. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Три незабитых пенальти за игру. Победы Реала Сосьедад и Вальядолида
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Челси видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Теннис | 19 октября 2022, 18:06 0
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»

Украинская теннисистка выписалась из роддома

ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
Футбол | 20 октября 2022, 03:41 0
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте

Эрик тен Хаг решил не выпускать Криштиану на поле в матче с «Тоттенхэмом»

ФОТО. Явно не в себе. Редкач ерничает над Зеленским
Бокс | 19.10.2022, 10:42
ФОТО. Явно не в себе. Редкач ерничает над Зеленским
ФОТО. Явно не в себе. Редкач ерничает над Зеленским
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
Футбол | 20.10.2022, 01:12
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
ВИДЕО. Куртуа готов играть, Чисора отказал Фьюри, ставим на Ливерпуль
Футбол | 19.10.2022, 13:29
ВИДЕО. Куртуа готов играть, Чисора отказал Фьюри, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Куртуа готов играть, Чисора отказал Фьюри, ставим на Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
18.10.2022, 09:40 2
Теннис
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
18.10.2022, 05:50 3
Футбол
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
18.10.2022, 12:27
Бокс
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
18.10.2022, 07:40 2
Теннис
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
19.10.2022, 20:25
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч-2023
Назван главный претендент на Золотой мяч-2023
19.10.2022, 08:53 14
Футбол
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18.10.2022, 19:37 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности