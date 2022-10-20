Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Три незабитых пенальти за игру. Победы Реала Сосьедад и Вальядолида
Чемпионат Испании
Вальядолид
19.10.2022, FT 4 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 октября 2022, 05:23 | Обновлено 20 октября 2022, 05:42
45
0

ВИДЕО. Три незабитых пенальти за игру. Победы Реала Сосьедад и Вальядолида

19 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Испании

20 октября 2022, 05:23 | Обновлено 20 октября 2022, 05:42
45
0
ВИДЕО. Три незабитых пенальти за игру. Победы Реала Сосьедад и Вальядолида
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» и «Вальядолид» одержали домашние победы.

Вальядолид – Сельта – 4:1. Три незабитых пенальти

Голы: Меса, 32, Фернандес, 62, Леон, 74, 80 – Арнаис, 43.

Нереализованные пенальти: Леон, 78, Аспас, 86, 88.

Кадис – Бетис – 0:0

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0

Гол: Мерино, 4.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Леон (Вальядолид).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Леон (Вальядолид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Фернандес (Вальядолид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Родригес (Сельта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роке Меса (Вальядолид).
По теме:
Борнмут – Саутгемптон – 0:1, Как забил Че Адамс. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Вест Хэм 1:0. Первый мяч Нуньеса на Энфилде. Видео гола и обзор
​​​​​​​Ньюкасл – Эвертон – 1:0. Поражение Миколенко. Видео гола, обзор игры
Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Вальядолид Сельта Кадис Бетис Реал Сосьедад Мальорка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал во второй половине. Прометей уступил Брешии в Еврокубке
Баскетбол | 19 октября 2022, 23:22 1
Провал во второй половине. Прометей уступил Брешии в Еврокубке
Провал во второй половине. Прометей уступил Брешии в Еврокубке

Итальянцы оказались намного сильнее

Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Футбол | 19 октября 2022, 18:52 13
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос

Донецкий клуб одержал уверенную победу, Мудрик оформил дубль

Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче
Футбол | 20.10.2022, 00:48
Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче
Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 19.10.2022, 19:57
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец
Футбол | 19.10.2022, 16:38
Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец
Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
18.10.2022, 12:27
Бокс
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
18.10.2022, 05:50 3
Футбол
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18.10.2022, 19:37 12
Футбол
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
18.10.2022, 01:10 3
Футбол
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
18.10.2022, 22:23 12
Футбол
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
18.10.2022, 09:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности