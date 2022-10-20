19.10.2022, FT 4 : 1
Испания20 октября 2022, 05:23 | Обновлено 20 октября 2022, 05:42
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ВИДЕО. Три незабитых пенальти за игру. Победы Реала Сосьедад и Вальядолида
19 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Испании
20 октября 2022, 05:23 | Обновлено 20 октября 2022, 05:42
45
0
19 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» и «Вальядолид» одержали домашние победы.
Вальядолид – Сельта – 4:1. Три незабитых пенальти
Голы: Меса, 32, Фернандес, 62, Леон, 74, 80 – Арнаис, 43.
Нереализованные пенальти: Леон, 78, Аспас, 86, 88.
Кадис – Бетис – 0:0
Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0
Гол: Мерино, 4.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Леон (Вальядолид).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Леон (Вальядолид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Фернандес (Вальядолид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Родригес (Сельта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роке Меса (Вальядолид).
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