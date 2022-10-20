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Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 04:59 | Обновлено 20 октября 2022, 05:09
237
0

Стали известны даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги

Очередной тур УПЛ продлится четыре дня, с 28 до 31 октября.

20 октября 2022, 04:59 | Обновлено 20 октября 2022, 05:09
237
0
Стали известны даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Стали известны даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Тур продлится четыре дня, с 28 до 31 октября.

Интересным обещают стать матчи: Шахтер – Александрия, Днепр-1 – Черноморец, Динамо – Кривбасс.

УПЛ. 10-й тур. Даты и время матчей

28 октября, пятница

  • 17:00. Металлист 1925 – Заря

29 октября, суббота

  • 13:00 Ворскла – Минай
  • 17:00 Шахтер – Александрия

30 октября, воскресенье

  • 13:00 Днепр-1 – Черноморец
  • 13:00 Ингулец – Рух
  • 15:00 Львов – Металлист
  • 17:00 Динамо – Кривбасс

31 октября, понедельник

  • 13:00 Колос – Верес
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Украинская Премьер-лига даты и время матчей чемпионат Украины по футболу
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Источник УПЛ
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