Украина. Премьер лига20 октября 2022, 04:59 | Обновлено 20 октября 2022, 05:09
237
0
Стали известны даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги
Очередной тур УПЛ продлится четыре дня, с 28 до 31 октября.
20 октября 2022, 04:59 | Обновлено 20 октября 2022, 05:09
237
0
Стали известны даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Тур продлится четыре дня, с 28 до 31 октября.
Интересным обещают стать матчи: Шахтер – Александрия, Днепр-1 – Черноморец, Динамо – Кривбасс.
УПЛ. 10-й тур. Даты и время матчей
28 октября, пятница
- 17:00. Металлист 1925 – Заря
29 октября, суббота
- 13:00 Ворскла – Минай
- 17:00 Шахтер – Александрия
30 октября, воскресенье
- 13:00 Днепр-1 – Черноморец
- 13:00 Ингулец – Рух
- 15:00 Львов – Металлист
- 17:00 Динамо – Кривбасс
31 октября, понедельник
- 13:00 Колос – Верес
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2022, 02:56 0
В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0
Футбол | 20 октября 2022, 01:12 2
Тибо Куртуа восстановился после травмы и возвращается на футбольное поле
Бокс | 19.10.2022, 10:42
Футбол | 19.10.2022, 18:52
Футбол | 19.10.2022, 13:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.10.2022, 12:01 13
18.10.2022, 02:59 2
18.10.2022, 22:23 12
18.10.2022, 19:50 6
18.10.2022, 14:02 3
19.10.2022, 18:06
18.10.2022, 01:10 3
19.10.2022, 05:05 4