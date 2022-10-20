Стали известны даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Тур продлится четыре дня, с 28 до 31 октября.

Интересным обещают стать матчи: Шахтер – Александрия, Днепр-1 – Черноморец, Динамо – Кривбасс.

УПЛ. 10-й тур. Даты и время матчей

28 октября, пятница

17:00. Металлист 1925 – Заря

29 октября, суббота

13:00 Ворскла – Минай

17:00 Шахтер – Александрия

30 октября, воскресенье

13:00 Днепр-1 – Черноморец

13:00 Ингулец – Рух

15:00 Львов – Металлист

17:00 Динамо – Кривбасс

31 октября, понедельник