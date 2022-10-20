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Чемпионат Англии
Борнмут
19.10.2022, FT 0 : 1
Саутгемптон
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Англия
20 октября 2022, 04:40 | Обновлено 20 октября 2022, 04:55
23
0

Борнмут – Саутгемптон – 0:1, Как забил Че Адамс. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

20 октября 2022, 04:40 | Обновлено 20 октября 2022, 04:55
23
0
Борнмут – Саутгемптон – 0:1, Как забил Че Адамс. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Саутгемптон» выиграл у «Борнмута» (1:0). Единственный мяч на 9-й минуте забил форвард «святых» Че Адамс.

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Борнмут – Саутгемптон – 0:1

Гол: Адамс, 9

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
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Источник Sport.ua
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