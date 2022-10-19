Днепр-1 впервые сыграл вничью с июля 2021 года
Безничейная серия днепрян составила 23 матча
«Днепр-1», подписав мировую с «Ингульцом» (2:2), прервал свою рекордную безничейную серию, которая составила 23 матча (19 побед и 4 поражения). Последний раз днепряне делили очки с соперниками 26 июля 2021 года, когда на выезде сыграли 2:2 с «Ворсклой».
Более продолжительные серии без ничьих в истории чемпионатов Украины имели только шесть клубов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безничейные серии в УПЛ (клубные рекорды)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
33 (+32-1)
|
Шахтер
|
10.03.2012
|
21.04.2013
|
Днепр (г)
|
1:1
|
30 (+28-2)
|
Динамо
|
17.08.2008
|
23.08.2009
|
Ворскла (г)
|
1:1
|
29 (+11-18)
|
Колос
|
28.09.2019
|
27.09.2020
|
Ингулец (д)
|
0:0
|
25 (+11-14)
|
Торпедо
|
27.08.1995
|
31.05.1996
|
Динамо (д)
|
1:1
|
25 (+9-16)
|
Черноморец
|
01.11.2008
|
27.09.2009
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
24 (+11-13)
|
Карпаты
|
21.06.1999
|
10.05.2000
|
Днепр (г)
|
1:1
|
23 (+19-4)
|
Днепр-1
|
31.07.2021
|
19.10.2022
|
Ингулец (д)
|
2:2
|
23 (+14-9)
|
Днепр
|
18.07.1997
|
26.05.1998
|
Таврия (г)
|
1:1
|
23 (+9-14)
|
Волынь
|
07.10.1994
|
23.06.1995
|
Нива В (д)
|
3:3
|
21 (+10-11)
|
Ворскла
|
20.05.2018
|
09.03.2019
|
Десна (д)
|
0:0
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