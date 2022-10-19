Днепр-1 впервые сыграл вничью с июля 2021 года

«Днепр-1», подписав мировую с «Ингульцом» (2:2), прервал свою рекордную безничейную серию, которая составила 23 матча (19 побед и 4 поражения). Последний раз днепряне делили очки с соперниками 26 июля 2021 года, когда на выезде сыграли 2:2 с «Ворсклой».

Более продолжительные серии без ничьих в истории чемпионатов Украины имели только шесть клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии в УПЛ (клубные рекорды)