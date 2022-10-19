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Украина. Первая лига
19 октября 2022, 22:45 | Обновлено 19 октября 2022, 22:50
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0

Днепр-1 впервые сыграл вничью с июля 2021 года

Безничейная серия днепрян составила 23 матча

19 октября 2022, 22:45 | Обновлено 19 октября 2022, 22:50
120
0
Днепр-1 впервые сыграл вничью с июля 2021 года
СК Днепр-1

«Днепр-1», подписав мировую с «Ингульцом» (2:2), прервал свою рекордную безничейную серию, которая составила 23 матча (19 побед и 4 поражения). Последний раз днепряне делили очки с соперниками 26 июля 2021 года, когда на выезде сыграли 2:2 с «Ворсклой».

Более продолжительные серии без ничьих в истории чемпионатов Украины имели только шесть клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии в УПЛ (клубные рекорды)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

33 (+32-1)

Шахтер

10.03.2012

21.04.2013

Днепр (г)

 1:1

30 (+28-2)

Динамо

17.08.2008

23.08.2009

Ворскла (г)

1:1

29 (+11-18)

Колос

28.09.2019

27.09.2020

Ингулец (д)

0:0

25 (+11-14)

Торпедо

27.08.1995

31.05.1996

Динамо (д)

1:1

25 (+9-16)

Черноморец

01.11.2008

27.09.2009

Карпаты (д)

1:1

24 (+11-13)

Карпаты

21.06.1999

10.05.2000

Днепр (г)

1:1

23 (+19-4)

Днепр-1

31.07.2021

19.10.2022

Ингулец (д)

2:2

23 (+14-9)

Днепр

18.07.1997

26.05.1998

Таврия (г)

1:1

23 (+9-14)

Волынь

07.10.1994

23.06.1995

Нива В (д)

3:3

21 (+10-11)

Ворскла

20.05.2018

09.03.2019

Десна (д)

0:0
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Источник Sport.ua
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