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WTA
19 октября 2022, 22:39 |
36
0

Костюк окончательно завершила борьбу на турнире в Гвадалахаре

Марта проиграла и в парном разряде

19 октября 2022, 22:39 |
36
0
Костюк окончательно завершила борьбу на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии уступила седьмому сеяному тандему Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

Гвадалахара. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Дезире Кравчик / Деми Схюрс – 3:6, 6:3, 6-10

Ранее Марта проиграла и в одиночном разряде.

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Источник Sport.ua
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