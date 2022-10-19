WTA19 октября 2022, 22:39 |
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Костюк окончательно завершила борьбу на турнире в Гвадалахаре
Марта проиграла и в парном разряде
19 октября 2022, 22:39 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В первом круге украинка в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии уступила седьмому сеяному тандему Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).
Гвадалахара. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Дезире Кравчик / Деми Схюрс – 3:6, 6:3, 6-10
Ранее Марта проиграла и в одиночном разряде.
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