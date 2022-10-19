Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей
34-летний защитник «Ворсклы» провел 150-й матч в УПЛ в качестве капитана
Матч с «Рухом» (0:1) стал 150-м для 34-летнего защитника полтавчан Владимира Чеснакова в чемпионатах Украины в качестве капитана. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа. В том числе вторым после Сергея Долганского из «Ворсклы», до клубного рекорда которого Чеснакову осталось всего 11 игр. К слову, двойное представительство в капитанском «Клубе 150» УПЛ имеют только бело-зеленые.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 150 матчей в УПЛ в качестве капитана
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
238
|
2.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты (115), Металлург З (3), Таврия (60),
|
208
|
|
|
Закарпатье (30)
|
|
3.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д (194), Заря (4)
|
198
|
4.
|
Сергей ДИРЯВКА
|
Днепр (60), ЦСКА (1), Кривбасс (25),
|
180
|
|
|
Ильичевец (94)
|
|
5.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (167), Кривбасс (10)
|
177
|
6.
|
Игорь ВОЛКОВ
|
Таврия
|
170
|
7.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Ворскла
|
161
|
8.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
152
|
9.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
150
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