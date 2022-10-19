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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 22:03 | Обновлено 19 октября 2022, 22:10
62
0

Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей

34-летний защитник «Ворсклы» провел 150-й матч в УПЛ в качестве капитана

19 октября 2022, 22:03 | Обновлено 19 октября 2022, 22:10
62
0
Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Матч с «Рухом» (0:1) стал 150-м для 34-летнего защитника полтавчан Владимира Чеснакова в чемпионатах Украины в качестве капитана. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа. В том числе вторым после Сергея Долганского из «Ворсклы», до клубного рекорда которого Чеснакову осталось всего 11 игр. К слову, двойное представительство в капитанском «Клубе 150» УПЛ имеют только бело-зеленые.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 150 матчей в УПЛ в качестве капитана

 

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Дарио СРНА

Шахтер

238

2.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты (115), Металлург З (3), Таврия (60),

208

 

 

Закарпатье (30)

 

3.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д (194), Заря (4)

198

4.

Сергей ДИРЯВКА

Днепр (60), ЦСКА (1), Кривбасс (25),

180

 

 

Ильичевец (94)

 

5.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (167), Кривбасс (10)

177

6.

Игорь ВОЛКОВ

Таврия

170

7.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Ворскла

161

8.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

152

9.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

150

 

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Источник Sport.ua
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