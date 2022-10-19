Владимир Чеснаков отметил капитанский юбилей

Матч с «Рухом» (0:1) стал 150-м для 34-летнего защитника полтавчан Владимира Чеснакова в чемпионатах Украины в качестве капитана. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа. В том числе вторым после Сергея Долганского из «Ворсклы», до клубного рекорда которого Чеснакову осталось всего 11 игр. К слову, двойное представительство в капитанском «Клубе 150» УПЛ имеют только бело-зеленые.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 150 матчей в УПЛ в качестве капитана