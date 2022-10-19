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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 21:50 | Обновлено 19 октября 2022, 22:11
115
0

В матче с Ингульцом Днепр-1 потерял первые очки в сезоне-2022/23

Сине-бело-голубые прервали свою общую победную серию из 12 игр и стартовую – из 6

19 октября 2022, 21:50 | Обновлено 19 октября 2022, 22:11
115
0
В матче с Ингульцом Днепр-1 потерял первые очки в сезоне-2022/23
СК Днепр-1

После 6 побед на старте сезона-2022/23 «Днепр-1» довольствовался мировой с «Ингульцом» (2:2) и прервал одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины победных серий, которая составила 12 матчей. Больше викторий подряд ранее удавалось отпраздновать только «Шахтеру», причем трижды.

Последний раз сине-бело-голубые теряли очки без малого год назад - 24 октября 2021-го, когда в гостях со счетом 0:2 уступили «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные победные серии в чемпионатах Украины

Серия

Мячи

Клуб

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

Тренеры

24

70-11

Шахтер

10.03.2012

17.11.2012

Арсенал (г)

0:2

Луческу

16

41-3

Шахтер

09.05.2004

24.10.2004

Металлист (д)

0:1

Прокопенко (2),

 

 

 

 

 

 

 

Луческу (14)

13

43-6

Шахтер

26.05.2019

27.10.2019

Александрия (д)

0:0

Фонсека (2),

 

 

 

 

 

 

 

Каштру (11)

12

43-7

Шахтер

28.08.2015

13.03.2016

Днепр (г)

1:4

Луческу

12

33-4

Днепр-1

01.11.2021

19.10.2022

Ингулец (д)

2:2

Йовичевич (6)

 

 

 

 

 

 

 

Кучер (6)

12

28-2

Динамо

31.10.2015

01.05.2016

Шахтер (г)

 0:3

Ребров

12

30-5

Динамо

16.07.1999

29.11.1999

Шахтер (г)

0:0

Лобановский

12

29-5

Шахтер

16.04.2014

21.09.2014

Заря (д)

0:1

Луческу

12

30-8

Шахтер

12.05.2005

11.09.2005

Арсенал (г)

1:1

Луческу

Наиболее продолжительные стартовые победные серии

Серия

Мячи

Клуб

Сезон

Тренер

ИМ

15

45-6

Шахтер

2012/13

Мирча ЛУЧЕСКУ

1-е

11

36-6

Шахтер

2019/20

Луиш КАШТРУ

1-е

10

26-7

Шахтер

2003/04

Бернд ШУСТЕР

2-е

9

20-2

Шахтер

2004/05

Мирча ЛУЧЕСКУ

1-е

8

24-2

Динамо

1997/98

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1-е

7

18-5

Шахтер

2005/06

Мирча ЛУЧЕСКУ

1-е

6

17-2

Днепр-1

2022/23

Александр КУЧЕР

?

6

15-1

Шахтер

2014/15

Мирча ЛУЧЕСКУ

2-е

6

17-4

Шахтер

2016/17

Паулу ФОНСЕКА

1-е

6

15-2

Шахтер

2013/14

Мирча ЛУЧЕСКУ

1-е

6

14-3

Днепр

2007/08

Олег ПРОТАСОВ

4-е

6

11-2

Металлург Д

2008/09

Николай КОСТОВ

4-е

ИМ - итоговое место.

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Источник Sport.ua
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