В матче с Ингульцом Днепр-1 потерял первые очки в сезоне-2022/23
Сине-бело-голубые прервали свою общую победную серию из 12 игр и стартовую – из 6
После 6 побед на старте сезона-2022/23 «Днепр-1» довольствовался мировой с «Ингульцом» (2:2) и прервал одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины победных серий, которая составила 12 матчей. Больше викторий подряд ранее удавалось отпраздновать только «Шахтеру», причем трижды.
Последний раз сине-бело-голубые теряли очки без малого год назад - 24 октября 2021-го, когда в гостях со счетом 0:2 уступили «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные победные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
Тренеры
|
24
|
70-11
|
Шахтер
|
10.03.2012
|
17.11.2012
|
Арсенал (г)
|
0:2
|
Луческу
|
16
|
41-3
|
Шахтер
|
09.05.2004
|
24.10.2004
|
Металлист (д)
|
0:1
|
Прокопенко (2),
|
|
|
|
|
|
|
|
Луческу (14)
|
13
|
43-6
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
27.10.2019
|
Александрия (д)
|
0:0
|
Фонсека (2),
|
|
|
|
|
|
|
|
Каштру (11)
|
12
|
43-7
|
Шахтер
|
28.08.2015
|
13.03.2016
|
Днепр (г)
|
1:4
|
Луческу
|
12
|
33-4
|
Днепр-1
|
01.11.2021
|
19.10.2022
|
Ингулец (д)
|
2:2
|
Йовичевич (6)
|
|
|
|
|
|
|
|
Кучер (6)
|
12
|
28-2
|
Динамо
|
31.10.2015
|
01.05.2016
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
Ребров
|
12
|
30-5
|
Динамо
|
16.07.1999
|
29.11.1999
|
Шахтер (г)
|
0:0
|
Лобановский
|
12
|
29-5
|
Шахтер
|
16.04.2014
|
21.09.2014
|
Заря (д)
|
0:1
|
Луческу
|
12
|
30-8
|
Шахтер
|
12.05.2005
|
11.09.2005
|
Арсенал (г)
|
1:1
|
Луческу
Наиболее продолжительные стартовые победные серии
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
ИМ
|
15
|
45-6
|
Шахтер
|
2012/13
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1-е
|
11
|
36-6
|
Шахтер
|
2019/20
|
Луиш КАШТРУ
|
1-е
|
10
|
26-7
|
Шахтер
|
2003/04
|
Бернд ШУСТЕР
|
2-е
|
9
|
20-2
|
Шахтер
|
2004/05
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1-е
|
8
|
24-2
|
Динамо
|
1997/98
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1-е
|
7
|
18-5
|
Шахтер
|
2005/06
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1-е
|
6
|
17-2
|
Днепр-1
|
2022/23
|
Александр КУЧЕР
|
?
|
6
|
15-1
|
Шахтер
|
2014/15
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2-е
|
6
|
17-4
|
Шахтер
|
2016/17
|
Паулу ФОНСЕКА
|
1-е
|
6
|
15-2
|
Шахтер
|
2013/14
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1-е
|
6
|
14-3
|
Днепр
|
2007/08
|
Олег ПРОТАСОВ
|
4-е
|
6
|
11-2
|
Металлург Д
|
2008/09
|
Николай КОСТОВ
|
4-е
ИМ - итоговое место.
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