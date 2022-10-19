В матче с Ингульцом Днепр-1 потерял первые очки в сезоне-2022/23

После 6 побед на старте сезона-2022/23 «Днепр-1» довольствовался мировой с «Ингульцом» (2:2) и прервал одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины победных серий, которая составила 12 матчей. Больше викторий подряд ранее удавалось отпраздновать только «Шахтеру», причем трижды.

Последний раз сине-бело-голубые теряли очки без малого год назад - 24 октября 2021-го, когда в гостях со счетом 0:2 уступили «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные победные серии в чемпионатах Украины

Серия Мячи Клуб Началась Завершилась Соперник Счет Тренеры 24 70-11 Шахтер 10.03.2012 17.11.2012 Арсенал (г) 0:2 Луческу 16 41-3 Шахтер 09.05.2004 24.10.2004 Металлист (д) 0:1 Прокопенко (2), Луческу (14) 13 43-6 Шахтер 26.05.2019 27.10.2019 Александрия (д) 0:0 Фонсека (2), Каштру (11) 12 43-7 Шахтер 28.08.2015 13.03.2016 Днепр (г) 1:4 Луческу 12 33-4 Днепр-1 01.11.2021 19.10.2022 Ингулец (д) 2:2 Йовичевич (6) Кучер (6) 12 28-2 Динамо 31.10.2015 01.05.2016 Шахтер (г) 0:3 Ребров 12 30-5 Динамо 16.07.1999 29.11.1999 Шахтер (г) 0:0 Лобановский 12 29-5 Шахтер 16.04.2014 21.09.2014 Заря (д) 0:1 Луческу 12 30-8 Шахтер 12.05.2005 11.09.2005 Арсенал (г) 1:1 Луческу

Наиболее продолжительные стартовые победные серии

Серия Мячи Клуб Сезон Тренер ИМ 15 45-6 Шахтер 2012/13 Мирча ЛУЧЕСКУ 1-е 11 36-6 Шахтер 2019/20 Луиш КАШТРУ 1-е 10 26-7 Шахтер 2003/04 Бернд ШУСТЕР 2-е 9 20-2 Шахтер 2004/05 Мирча ЛУЧЕСКУ 1-е 8 24-2 Динамо 1997/98 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1-е 7 18-5 Шахтер 2005/06 Мирча ЛУЧЕСКУ 1-е 6 17-2 Днепр-1 2022/23 Александр КУЧЕР ? 6 15-1 Шахтер 2014/15 Мирча ЛУЧЕСКУ 2-е 6 17-4 Шахтер 2016/17 Паулу ФОНСЕКА 1-е 6 15-2 Шахтер 2013/14 Мирча ЛУЧЕСКУ 1-е 6 14-3 Днепр 2007/08 Олег ПРОТАСОВ 4-е 6 11-2 Металлург Д 2008/09 Николай КОСТОВ 4-е

ИМ - итоговое место.