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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 21:00 | Обновлено 19 октября 2022, 22:01
385
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ВИШНЯК «Проиграть Шахтеру – не зазорно. Посыпать голову пеплом нет смысла»

Главный тренер «Колоса» поделился впечатлениями от матча с «Шахтером»

19 октября 2022, 21:00 | Обновлено 19 октября 2022, 22:01
385
0
ВИШНЯК «Проиграть Шахтеру – не зазорно. Посыпать голову пеплом нет смысла»
shakhtar.com. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от матча 8-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3):

– Очень большая роскошь – пропускать такие голы, как мы пропустили в первом тайме, когда ты играешь против «Шахтера». Пропустив, уже сложно вести свою игру, так как «Шахтер» отлично контратакует, все знают, какие там футболисты и как они работают с мячом. Я считаю, что эта ошибка очень сильно повлияла. Дальше уже пересказывать игру сложно, да и во втором тайме на футбольном поле была только команда «Шахтер». Если в первом тайме мы еще держались и были попытки проводить атаки в ответ, то во втором тайме «Шахтер» доминировал и заслуженно одержал победу, с чем я его и поздравляю.

– Какой была главная идея, за счет чего планировали играть против «Шахтера»?

– За счет быстрых атак. Нужно было не дать «Шахтеру» пространства, свободных зон, которые они отлично использовали во втором тайме. Повторюсь, на игру повлиял быстрый гол. Во втором и третьем забитом мяче футболисты соперника показали индивидуальные действия: Мудрик разобрался, потом классно разыграли, и еще несколько раз они могли забивать во втором тайме. Сегодня классно действовал соперник, но первый гол мы привезли сами себе и поставили себя в неудобное положение.

– Какие ближайшие планы?

– Готовимся к следующим матчам. На сегодняшний день проиграть «Шахтеру» – не зазорно, поэтому посыпать голову пеплом нет смысла. Надо разобрать ошибки и готовиться к следующим матчам чемпионата. В каждом поединке разыгрывается три балла, и за них нужно бороться в каждом матче. Думаю, что в хорошем настроении будем готовиться.

– Выход Богданова после перерыва свидетельствует о его готовности?

– Нет, нам не хватает такого исполнителя, как Богданов, в центре поля, чтобы мы могли придержать мяч и играть в более комбинационный футбол. Такой футболист нам нужен, но реально он еще не готов играть, мы форсируем его подготовку. Мы и так готовили его как могли, видно, что Богданов еще не готов и ему тяжело. Да и еще попасть под «Шахтер» в его нынешнем состоянии, под эти скорости – это очень сложно. Повторюсь: мы форсируем его подготовку, есть надежда, что он нам поможет уже в ближайших турах.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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